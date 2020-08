La questione è più “calda” che mai. Cosa fare nel giorno di Ferragosto a Firenze e quali sono gli eventi in programma per passare il 15 agosto 2020 all’ombra della cupola del Brunelleschi? Anche in città sarà una giornata diversa dal solito, con regole anti-Covid e pochi turisti in giro, ma a guardar bene ci sono feste e concerti nei locali estivi all’aperto, via libera poi al tuffo in piscina, mentre molti musei fiorentini restano aperti nonostante la giornata festiva. E ancora: cocomerate, cinema all’aperto e un singolare picnic in “versione ristorante” per chi non si accontenta solo del pranzo di Ferragosto.

Ecco allora dove andare per festeggiare il Ferragosto 2020.

Feste di Ferragosto a Villa Vittoria, all’Anconella e nei locali estivi di Firenze (ingresso gratis)

Il 15 agosto 2020, a Villa Vittoria, il locale all’aperto nel parco di Firenze Fiera, a due passi dalla Fortezza da Basso, si celebra l’Italia con un dj set ispirato al Mediterraneo, protagonista della festa di Ferragosto. In consolle, dalle 19:30 Omero & friends, Leo Magro e Dj Keller, e Gabriele Savarese al violino e chitarra. A fare da sfondo un giardino illuminato in cui gustare gli aperitivi e farsi stupire dall’offerta street food, e un’arena in cui cenare con il famoso Movida Dinner.

Al Giardino dell’Orticoltura di Firenze, nell’ambito degli eventi di Tuttapposto a Ferragosto, Rick Hutton, storico volto di Videomusic, racconterà la storia del rock, rivisitata in chiave acustica con aggiunta di brani inediti, in compagnia dell’Hutton Acoustic Trio (il 15 agosto 2020 dalle 19:30 alle 22:00).

Festa ferragostana in versione tropicale invece nel parco più grande di Firenze sud: l’Anconella Garden propone per la serata di sabato 15 agosto un doppio concerto. Alle 20:45 i ritmi brasiliani del Ginga Carioca Trio, per proseguire alle 22.15 con il trio Kayal che propone un viaggio nella black e soul music, da James Brown a Marvin Gaye. Il chiosco apre dalle 17:00 con merende, aperitivi e un menù per la cena che comprende anche pizza, panini e streetfood giapponese.

Dall’altra parte dell’Arno musica anche all’Elettro-balera di In-stabile (sotto il ponte di Varlungo), dove, alla fine della tipica grigliata di Ferragosto, è previsto il djset di dj Leblond. Qui la nostra guida ai locali estivi di Firenze.

“Cocomerata” per il Ferragosto 2020 al Forte Belvedere e all’area Pettini di Firenze

Comincia alle 19 il “Watermelon party” in occasione del Ferragosto 2020 al Forte di Belvedere di Firenze. Il programma della serata è una festa/aperitivo a base di fette d’anguria e cocktail al cocomero. L’ingresso è gratis, fino ad esaurimento posti.

Cocomerata anche all’Area Pettini, nel cuore delle Cure, dove – dalle 17 a mezzanotte – verranno offerte fette di cocomero al prezzo speciale di 1 euro l’una e a fare da sottofondo ci sarà la musica di Pirate bay band. Anguria a volontà anche alla Limonaia di Villa Strozzi, dove alle 17 si partirà con le fette di cocomero, per poi passare alla grigliata alle 19:30 e al concerto di Moonwise Den alle 22.

Cosa fare a Firenze per il Ferragosto 2020: cinema all’aperto (con gelato gratis)

Il giorno di Ferragosto 2020 al cinema all’aperto della Manifattura Tabacchi sarà un protagonisti omaggio ai registi di Favolacce, Fabio e Damiano D’Innocenzo, con la proposta del loro esordio, “La terra dell’abbastanza” (alle 21:15). Ai primi 100 spettatori che arriveranno per assistere alla proiezione verrà offerto un gelato omaggio.

Sulle colline di Firenze, il programma delle proiezioni al Teatro romano di Fiesole prevede invece un grande classico, “La dolce vita” di Federico Fellini (alle 21:15), tra i più celebri film della cinematografia mondiale. All’arena allestita nel Chiostro grande della basilica di Santa Maria Novella verrà proiettato (alle 21 e alle 24) “Volevo nascondermi”, di Giorgio Diritti. Altra arena, altro film: al cinema all’aperto di Villa Bardini, verrà proiettato “7 uomini a mollo” di Gilles Lellouche (alle 21:15). Ecco i programmi di tutte le arene estive di Firenze.

15 agosto tra cene sotto le stelle e bagni in piscina

Cena sotto le stelle accompagnata da musica dal vivo e visita all’antica pieve per chi vuole passare il Ferragosto 2020 in compagnia al Circolo di Villamagna (informazioni e prenotazioni al 338.8736026 oppure allo 055.696437).

Più festaiolo il clima del locale Habana 500 (che si è trasferito sul Lungarno Generale Dalla Chiesa), dove trascorrere il Ferragosto 2020 a suon di musica, cibo, drink e bagno in piscina (la formula drink + ingresso in piscina costa 10 euro; drink + aperitivo + ingresso in piscina costa 15 euro). Qui invece tutte le piscine di Firenze e dintorni.

Ferragosto 2020 ad arte: i musei aperti a Firenze

“R-estate al Museo” è il mantra del Museo degli Innocenti, che il 14, 15 e 16 agosto permette a due persone di visitare il complesso con un solo biglietto (10 euro l’intero, 8 euro il ridotto). Aperti anche Uffizi, Palazzo Pitti, il Giardino di Boboli e ancora i musei civici di Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Museo Stefano Bardini e poi Palazzo Medici Riccardi (con le due mostre dedicate la prima al faraone Tutankhamon e la seconda a Kurt Cobain), la Galleria dell’Accademia, il Museo del Bargello (aperto il 15 ma chiuso domenica 16 agosto), le Cappelle Medicee e Palazzo Davanzati.

Picnic segreto a Torre a Cona, per rilassarsi dopo il 15 agosto

E per chi, dopo questo Ferragosto 2020, vuole rilassarsi con una domenica in campagna, ecco il picnic segreto di Torre a Cona (nei dintorni di Firenze, nelle campagne di Rignano sull’Arno) previsto per domenica 16 agosto. La cucina di Paolo Gori della trattoria da Burde offre cestini da picnic per godersi una domenica en plein air accompagnati dai vini della Tenuta Torre a Cona, da gustare in cantina e nei bellissimi giardini e oliveti attorno alla villa.

L’esperienza in villa inizia alle 11 con una degustazione di benvenuto, presso il wine shop realizzato nell’antico granaio della Villa. Segue una divertente passeggiata dentro la tenuta di Torre a Cona, al termine della quale gli avventori scopriranno il luogo segreto in cui fare il picnic, una location eccezionale e molto panoramica (Informazioni e prenotazioni 055317206 oppure via mail info@daburde.it).

Gita fuori porta

Chi invece preferisce salire in macchina e fare una gita fuori Firenze, qui trova la nostra guida agli eventi di Ferragosto 2020 in Toscana.