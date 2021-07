I musei di Firenze raccontati in 6 favole in podcast (gratis)

I musei civici di Firenze si trasformano in favole e vengono raccontati attraverso sei podcast grazie all’iniziativa Musei da Favola, prodotta da Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e MUS.E con la finalità di aprire nuovi percorsi e opportunità di avvicinamento all’arte e alla cultura.

Favole sonore 3.0, arrivano i podcast gratis sui musei di Firenze

Non sono mai passate di moda le “favole sonore” tanto amate dai bambini negli ultimi decenni del Novecento. E adesso che i podcast sono diventati una consuetudine che appassiona tanti, sono tornate in auge. È per questo che MUS.E ha deciso di dare vita a Vanni, un bambino di 7 anni, chiamato a vivere una serie di avventure incredibili e inaspettate all’interno dei musei fiorentini: dall’incontro con il Porcellino del Tacca al Museo Stefano Bardini all’esplorazione notturna del Complesso di Santa Maria Novella fino all’avventura vissuta a Palazzo Vecchio, dove Vanni si ritrova immerso per magia nelle Firenze dei Medici e alla cavalcata immaginaria tra le opere del Museo Novecento. E ancora il volo tra le nuvole a Palazzo Medici Riccardi e la chiacchierata con gli animali di pietra della Fondazione Romano.

Vanni, il protagonista delle 6 favole in podcast sui musei di Firenze

Il bambino è il protagonista di Musei da favola, il primo ciclo di favole in podcast dedicate ai musei di Firenze, disponibili gratuitamente a partire da oggi su Spotify, Spreaker e su tutte le principali piattaforme di ascolto. Sei favole, scritte da Valentina Zucchi e interpretate da Florinda Nesticò che verranno di rese disponibili online ogni mese, in modo da creare un nuovo modo per avvicinare le famiglie, e i bambini in particolare, all’arte e ai luoghi della storia fiorentina. Il fascino della narrazione dei Musei da favola si intreccia alla potenza dell’immaginazione dei bambini (e non solo), in grado di dare forma visiva alle parole e a interpretarle secondo un approccio del tutto personale e fantasioso. Fra realtà, mito e fantasia, i musei riescono a dare vita a nuove storie a misura di bambino… invitando poi a vivere la propria di persona.

I titoli Musei da favola sono disponibili gratuitamente su Spotify, Spreaker e su tutte le principali piattaforme di ascolto. La pubblicazione dei contenuti avrà cadenza mensile.