I musei gratis a Firenze la prima domenica del mese: 3 aprile 2022

Musei gratis la prima domenica del mese a Firenze, per chi è residente nella Città metropolitana, quella che un tempo veniva chiamata “provincia”. Alcuni luoghi d’arte spalancano le porte a chi vive sul territorio, domenica 3 aprile 2022, anche con iniziative speciali a costo zero come visite guidate per gli adulti e laboratori dedicati alle famiglie e ai bambini. A livello nazionale invece, dall’inizio della pandemia, è stata sospesa la “Domenica al museo” del Ministero della Cultura, che permetteva l’ingresso gratis anche nei musei statali fiorentini ogni prima domenica del mese.

I musei gratis a Firenze per la Domenica Metropolitana del 3 aprile 2022

Il Comune, dall’inizio del 2022, ha riattivato l’iniziativa della “Domenica metropolitana” che permette ai residenti nella Città metropolitana fiorentina ogni prima domenica del mese di entrare gratis nei musei civici: il prossimo appuntamento è il 3 aprile. Inoltre, grazie alla collaborazione con gli sponsor GIOTTO, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis e Affini e Lucart, vengono organizzate visite guidate e attività per famiglie gratuite con prenotazione obbligatoria.

Ecco i musei che sono gratis la prima domenica di aprile, prensentadosi in biglietteria e mostrando un documento di identità che dimostri la residenza a Firenze o nei comuni della Città metropolitana:

Palazzo Vecchio (orario 9.00/19.00, 40 persone ogni 15 minuti)

(orario 9.00/19.00, 40 persone ogni 15 minuti) Torre di Arnolfo (orario 9.00/17.00, 20 persone ogni 45 minuti)

(orario 9.00/17.00, 20 persone ogni 45 minuti) Santa Maria Novella (orario 13.00/17.00, 40 persone ogni 15 minuti, accesso da piazza stazione n° 4)

(orario 13.00/17.00, 40 persone ogni 15 minuti, accesso da piazza stazione n° 4) Museo Stefano Bardini (orario 11.00/17.00, 25 persone ogni 15 minuti)

(orario 11.00/17.00, 25 persone ogni 15 minuti) Fondazione Salvatore Romano (orario 11.00/17.00)

(orario 11.00/17.00) Museo Novecento (orario 11.00/20.00, 30 persone ogni 15 minuti)

(orario 11.00/20.00, 30 persone ogni 15 minuti) Museo del Ciclismo Gino Bartali (ingressi 10.00/16.00)

(ingressi 10.00/16.00) Palazzo Medici Riccardi (orario 9.00-18.00, 15 pax ogni 15 minuti)

(orario 9.00-18.00, 15 pax ogni 15 minuti) Cappella Brancacci (orario 13.00/17.00, 10 persone ogni mezz’ora, ma la prenotazione è obbligatoria)

Inoltre in occasione della Domenica metropolitana di Firenze, in 5 musei civici di Firenze si svolgono attività gratis per i residenti con visite in Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, nel complesso di Santa Maria Novella, al Museo Novecento e al MAD Murate Art District. Nei primi due sono in programma anche iniziative per famiglie. La prenotazione delle attività è obbligatoria: telefono 055-2768224, mail [email protected], fino a sabato 2 aprile. Programma dettagliato sul sito dell’associazione MUS.E.

Battistero, Santa Reparata e Museo del Duomo di Firenze gratis la prima domenica del mese per i residenti

A partire dal mese di marzo 2022, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha lanciato uno speciale biglietto per i residenti dell’area metropolitana di Firenze che si chiama “Giglio Pass” e permette di vedere, senza pagare, 3 monumenti una volta ogni 30 giorni. Consente infatti l’accesso gratuito la prima domenica del mese nel Battistero di San Giovani, ai resti dell’antica basilica di Santa Reparata sotto il pavimento della Cattedrale e nel Museo dell’Opera del Duomo.

Questo ticket va ritirato presso le biglietterie dell’Opera di Santa Maria del Fiore (piazza Duomo 14 e piazza San Giovanni 7) presentando un documento di identità: vale solo un giorno, ossia la prima domenica del mese. Ecco gli orari dei musei e monumenti del Duomo di Firenze inclusi nel Giglio pass, domenica 3 aprile 2022: Battistero 9.00 – 19.45, Museo del Duomo 9.00 – 19.45, chiesa di Santa Reparata 13.30 – 17.00.

La Card del fiorentino (e gli altri musei sempre gratis per i residenti)

Oltre alle possibilità offerte per visitare gratis i musei la prima domenica del mese, i residenti del Comune e della Città metropolitana di Firenze possono richiedere la “Card del fiorentino”. Ha un prezzo di 10 euro, vale 1 anno dal momento del ritiro e permette l’accesso senza pagare costi aggiuntivi ai musei civici e anche 3 visite guidate da prenotare. Qui i dettagli sulla Card del fiorentino.

Inoltre alcuni luoghi d’arte sono sempre a ingresso gratuito per i residenti nel Comune di Firenze: Santa Maria Novella, Santa Croce, il giardino di Boboli (ma solo dall’ingresso della Porta di Annalena), il giardino di Villa Bardini (residenti nella Città metropolitana, solo il parco, non l’interno della villa). Qui le informazioni sui musei sempre gratis per i residenti di Firenze.