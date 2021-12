Museo del Bargello: visite guidate e aperture prolungate durante le feste

Durante il periodo natalizio il Museo del Bargello offre una serie di aperture straordinarie con orari prolungati e visite guidate gratuite in occasione della mostra “La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista”.

La mostra

Dedicata alla percezione di Dante e della Divina Commedia nella letteratura dell’800 “La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista” presenta una selezione di opere che, dalle correnti naturaliste agli influssi europei del Simbolismo, illustrano lo straordinario catalogo di immagini che il poema dantesco era in grado di offrire al mondo dell’arte. Articolata in 5 sezioni la mostra racconta, in un percorso narrativo e interdisciplinare, come l’opera di Dante abbia ispirato varie forme d’arte e fornito spunti per nuove opere.

Le visite guidate durante le festività

Sempre in occasione della mostra “La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista” il Museo del Bargello ha organizzato 8 appuntamenti di approfondimento.

Lunedì 27 dicembre, giovedì 30 dicembre e lunedì 3 gennaio, suddivisi in due turni, uno alle ore 10 e uno alle ore 11,30 si terranno le visite guidate di Opera Laboratori per un massimo di 12 persone (disponibili fino ad esaurimento posti).

La stessa iniziativa avverrà giovedì 6 gennaio dividendo i visitatori in due turni, con orario 15 alle 16,30.

Le visite guidate sono gratuite con l’acquisto del regolare biglietto per l’ingresso al Museo del Bargello

Gli orari del Museo del Bargello

Il Museo del Bargello resterà chiuso sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio, mentre gli altri giorni sarà aperto regolarmente. Il Museo del Bargello resterà aperto no-stop nelle giornate di lunedì 3 e domenica 9 gennaio 2022 con orario 08-45/18:30.

Per maggiori informazioni su orari e prezzi: https://www.bargellomusei.beniculturali.it/mostre/