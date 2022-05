Musei del Bargello: aperture straordinarie di Casa Martelli e Orsanmichele

Non solo eventi all’esterno. La primavera porta con sè, oltre alle bellissime giornate, anche le aperture straordinarie di Casa Martelli e di Orsanmichele, due tesori della città di Firenze parte dei Musei del Bargello. Ecco quali saranno le date delle aperture eccezionali nei mesi di maggio e giugno.

Casa Martelli e Orsanmichele: le aperture straordinarie

Il calendario del Museo di Casa Martelli prevede già delle visite gratuite il sabato mattina per gruppi di massimo dieci persone dalle 9 alle 12. A queste si aggiungono le aperture straordinarie di domenica 22 e 29 maggio del Museo di Casa Martelli. Per l’occasione i visitatori potranno partecipare alle visite guidate e agli approfondimenti a cura degli operatori del Museo del Bargello. L’ingresso alle aperture straordinarie del Museo di Casa Martelli è gratuito ed organizzato in cinque slot di visite con diversi orari d’ingresso: alle 9, alle 10, alle 11, alle 12 e alle 13 per una visita di 45 minuti.

Anche il Complesso di Orsanmichele aprirà eccezionalmente le sue porte il 5, 12 e 19 giugno. Al suo interno i visitatori potranno ammirare due capolavori giovanili di Donatello, il San Marco e il San Pietro, in linea con il percorso di mostre collaterali in occasione di “Donatello. Il Rinascimento”. Le aperture straordinarie del Complesso di Orsanmichele prevedono quattro turni di visita al mattino alle 8:45, alle 10, alle 11:15 e alle 12:30. I visitatori, divisi in gruppi di massimo 30 persone, attraverseranno prima la chiesa per poi addentrarsi nel museo. L’ingresso al Complesso di Orsanmichele costa 4€ ed i biglietti sono acquistabili sia in loco sia online. I gruppi saranno formati all’entrata, è comunque possibile prenotare l’orario di accesso (con costo maggiorato di 3€) telefonando al numero 055 29488.