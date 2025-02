La Specola compie 250 anni: gratis 4 musei di Firenze

- Pubblicità -

Il 21 febbraio 1775 il granduca di Toscana Pietro Leopoldo istituì il primo museo naturalistico a essere aperto al pubblico: la Specola di Firenze, che ora festeggia i suoi 250 anni con 2 giornate di visite (gratis) nei musei dell’ateneo fiorentino e con un programma di iniziative. L’Università di Firenze, da cui oggi dipendono le collezioni conservate in via Romana, promuove un calendario di iniziative lungo 12 mesi, per celebrare questo compleanno speciale.

L’apertura dei festeggiamenti

Gli appuntamenti prenderanno il via proprio venerdì 21 febbraio, a due secoli e mezzo dalla fondazione del Museo della Specola, con il convegno scientifico “Si vedrà la natura raccolta in un sol luogo”, ospitato nell’aula Magna del Rettorato (ore 9.30). Poi gli eventi toccheranno tutta la città e anche altre realtà espositive come il Museo di Antropologia, il Museo di Paleontologia e l’Erbario.

Il Museo della Specola è stato riaperto un anno fa dopo un lungo restauro. Il calendario di iniziative andrà avanti per un anno e i dettagli saranno resi noti durante l’inaugurazione dell’anno accademico, che si svolgerà il prossimo 18 febbraio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ma intanto si conoscono già gli eventi del primo fine settimana di celebrazioni.

La Specola di Firenze e altri 3 musei aprono gratis il 22 e 23 febbraio

I musei dell’Università di Firenze apriranno gratuitamente al pubblico, sabato 22 e domenica 23 febbraio: si potranno visitare La Specola (su prenotazione), l’Orto Botanico – Giardino dei Semplici, il Museo di Antropologia di via del Proconsolo, il Museo di Paleontologia di via Giorgio La Pira.

In programma anche laboratori per grandi e piccoli, su prenotazione. All’Erbario Centrale, in via La Pira 4, si svolgeranno inoltre visite guidate condotte dai curatori in tre sale, a partire dalle ore 10 e fino al pomeriggio, in cinque turni.

All’Orto Botanico, ad esempio, sarà possibile partecipare al workshop dedicato alle felci o visitare lo speciale allestimento realizzato nella Serra fredda per scoprire l’evoluzione vegetale. Nel Museo di Paleontologia spazio ai baby-paleotologi, alla paleoarte e ai tour guidati alle collezioni di fossili; in quello di Antropologia si conosceranno da vicino le collezioni etnografiche, le tradizioni culinarie e gli strumenti musicali dei popoli. E ancora alla Specola i visitatori si immergeranno nel mondo degli insetti, in quello delle meteoriti e nella collezione delle cere anatomiche. Il programma completo è su www.sma.unifi.it.