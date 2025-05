Notte europea dei musei 2025 a Firenze: biglietto a 1 euro

- Pubblicità -

Anche i luoghi d’arte di Firenze partecipano alla Notte Europea dei Musei 2025: sabato 17 maggio aperture serali con ingresso a 1 euro (gratis in alcuni casi) e visite guidate speciali. All’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, partecipa anche il Ministero della Cultura italiano. In città aderiranno inoltre altre realtà, dal Museo dell’Opera del Duomo a quello dedicato alla storia dei Medici.

Dagli Uffizi al Bargello: i musei di Firenze aperti di notte a 1 euro

La Notte europea dei musei, sabato 17 maggio 2025, coinvolgerà i principali musei statali di Firenze che durante la serata proporranno l’apertura straordinaria by night e saranno visitabili al costo simbolico di 1 euro. Partecipano all’iniziativa la Galleria degli Uffizi (aperta dalle 19 alle 22, con ultimo ingresso alle 20.30), il Museo nazionale del Bargello (dalle 19.00 alle 21.50), le Cappelle Medicee (sempre con orario 19.00-21.50), la Galleria dell’Accademia (dalle 19 alle 22, con ultimo ingresso alle 21.15) e il Museo Archeologico Nazionale (dalle 19.00 alle 22.00 con ultimo ingresso alle 21.15).

Inoltre al Museo di San Marco, aperto dalle 19.15 alle 21.45 (ultimo ingresso alle 21.15) sempre con biglietto a 1 euro, sono in programma anche 3 visite guidate a cura dello staff, che si svolgeranno alle ore 19.30, 20 e 20.30. Nel resto della giornata, nei musei statali, le tariffe di ingresso saranno quelle ordinarie. Infine alla Villa Medicea della Petraia, accessibile gratuitamente dalle 19.15 alle 22.00, saranno organizzati i tour tematici intitolati “Una serata tra Granduchi e Re”, per gruppi di massimo 25 persone. Sul sito del Ministero della Cultura è pubblicata la lista dei musei aderenti.

Museo de’ Medici

Anche il Museo de’ Medici, dedicato alla storia della potente famiglia fiorentina e allestito nella Rotonda Brunelleschi, partecipa alla Notte Europea dei Musei 2025. Sabato 17 maggio sarà aperto in orario serale con un biglietto simbolico di 1 euro. Alle 20.30 proporrà inoltre una visita guidata, condotta dal direttore Samuele Lastrucci alla scoperta delle opere d’arte, dei manufatti e degli antichi volumi che raccontano le vicende della stirpe medicea (prenotazione obbligatoria: [email protected]).

Una notte gratis al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze

Anche il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze farà le ore piccole in occasione della Notte europea dei Musei 2025. In questo caso le porte saranno aperte dalle 21 a mezzanotte, gratuitamente. Inoltre sarà possibile partecipare a visite guidate guidate gratuite per adulti (alle ore 21.30 e 22.15) e per famiglie con bambini da 5 a 12 anni, (alle 21.00 e 21.30). Quest’ultime comprendono un laboratorio che si tiene sulla terrazza del museo. Per i tour la prenotazione è obbligatoria: per gli adulti online a questo link e per le famiglie scrivendo a [email protected] (specificando numero dei partecipanti ed età dei bambini).

Museo Ferragamo (gratis)

La Notte Europea dei Musei sarà l’occasione per scoprire uno dei grandi maestri della moda legato indissolubilmente a Firenze. Il Museo Ferragamo, in piazza Santa Trinita, aprirà le sue porte dalle 19.30 alle 23.00 a ingresso gratuito, dando la possibilità di visitare la mostra “Salvatore Ferragamo 1898-1960”. L’esposizione ripercorre la storia del grande artigiano e ricorda la prima retrospettiva su questa figura, presentata nel 1985 a Palazzo Strozzi e che ha girato il mondo.

L’international Museum Day 2025

Non c’è solo la Notte Europea dei Musei: il 18 maggio si celebra anche l’International Museum Day 2025 e l’Università di Firenze organizza eventi speciali nei suoi musei. Domenica, alle ore 10 e 11.30, si tengono due visite guidate in lingua inglese al Museo di Antropologia e Etnologia in via del Proconsolo 12, comprese nel biglietto di ingresso.

Sabato e domenica poi sono in programma visite guidate gratuite per bambini nel giardino di Villa La Quiete, in occasione del primo fine settimana di apertura al pubblico di questo gioiello verde. I tour sono alle ore 11 con necessità di prenotazione. Ma il parco sarà aperto gratuitamente da venerdì a domenica: qui le info sulle visite al giardino storico di Villa La Quiete.