Oasy Contemporary Art: arte contemporanea all’Oasi Dynamo

Un nuovo capitolo per OCA – Oasy Contemporary Art and Architecture, il progetto che da anni intreccia arte, architettura e paesaggio nella natura incontaminata dell’Oasi Dynamo, in provincia di Pistoia. A partire dal 15 giugno 2025, è aperto al pubblico un nuovo percorso espositivo immerso nella riserva naturale, arricchito da opere site-specific di alcuni tra i più importanti artisti e architetti contemporanei, in un itinerario che si snoda tra boschi, pianori e antiche strutture rurali.

Il progetto, a cura di Emanuele Montibeller con la collaborazione dell’architetto Roberto Castellani, conferma la vocazione di OCA come organismo vivo e in continua evoluzione, capace di offrire ogni anno nuove visioni e forme di dialogo tra linguaggi artistici e ambiente.

Oasy Contemporary Art, un cammino nell’arte contemporanea tra i boschi dell’Appennino

Il nuovo percorso si raggiunge a piedi con una passeggiata di circa 30 minuti nel bosco, partendo dal parcheggio in località Croce di Piteglio. All’uscita dalla macchia, il visitatore viene accolto da uno spazio espositivo ricavato da una ex stalla, oggi cuore del progetto e punto di partenza di un itinerario ad anello guidato, lungo circa un’ora e mezza, tra opere d’arte e scorci naturali.

Tra le nuove installazioni si segnalano:

Dynamo Pavilion di Kengo Kuma , una scultura dinamica di fasci lignei che si intrecciano tra le piante, come mossi dal vento.

Nella terra il cielo di Mariangela Gualtieri e Michele De Lucchi , un'opera che fonde poesia e architettura, evocando il mito e la memoria del paesaggio.

Fratelli Tutti di Matteo Thun , un’installazione in pietra locale ispirata all’enciclica di Papa Francesco e ai valori universali della fratellanza.

Erosions di Quayola , una scultura generativa in pietra lavica realizzata grazie al supporto tecnico dell’azienda Ranieri, tra tensione naturale e processo algoritmico.

Self-regulation di Alejandro Aravena, che invita a riflettere sul concetto di abitare e sull’interazione tra spazio costruito e paesaggio.

Nel prato antistante lo spazio espositivo trovano posto anche due opere ormai entrate nella collezione permanente di OCA: Home of the World di David Svensson e Plastic bags di Pascale Marthine Tayou.

Mostra, ristorante e prototipi d’autore da OCA

Oltre al percorso all’aperto, l’esperienza OCA- Oasy Contemporary Art include anche la mostra “L’Arte è WOW!”, promossa da Fondazione Arte Dynamo, con oltre 2000 opere realizzate da artisti italiani e internazionali insieme ai bambini e ragazzi di Dynamo Camp, in un progetto di Terapia Ricreativa attraverso l’arte.

A pochi passi, nel Centro Visitatori dell’Oasi, si trova il ristorante Casa Luigi. Qui saranno esposti anche i Legni di pietra di Michele De Lucchi: cinque piccoli prototipi che uniscono legno e pietra, riflettendo sul tempo e sulla trasformazione delle forme.

Visitare OCA – Oasy Contemporary Art: orari, costi e prenotazioni

Il nuovo itinerario OCA – Oasy Contemporary Art è visitabile dal 15 giugno al 7 novembre 2025, dal mercoledì alla domenica, dalle 11.00 alle 17.00.

L’ingresso alla mostra L’Arte è WOW! è gratuito .

Il percorso guidato ha un costo di 20 euro (gratuito per i bambini sotto i 10 anni) ed è prenotabile online a orari prestabiliti.

Tutte le informazioni su: www.oasycontemporaryart.com