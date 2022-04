Mostre a Firenze, aprile 2022: le esposizioni in corso

Le mostre a Firenze, nel mese aprile 2022, danno la possibilità di fare un vero e proprio viaggio nel tempo, dai capolavori di Donatello, ospitati tra Palazzo Strozzi e il Bargello, all’Ottocento romantico di Giuseppe Bezzuoli, fino al Liberty di Galileo Chini. Tra le novità le retrospettiva che Palazzo Medici Riccardi dedica al pittore toscano Oscar Ghiglia. Ecco quindi le migliori mostre in corso a Firenze da vedere durante la primavera:

Mostre in corso a Firenze: Donatello a Palazzo Strozzi e al Museo del Bargello

È una delle mostre più attese a Firenze in questo 2022, assolutamente da vedere: nel mese di aprile prosegue Donatello – il Rinascimento, un evento storico e irripetibile che mette insieme due spazi espositivi della città, Palazzo Strozzi e il Museo del Bargello per tracciare un “ritratto” inedito di uno dei più grandi scultori di tutti i tempi.

In passato sono state organizzate altre 2 retrospettive sul maestro rinascimentale, ma mai così approfondite. L’esposizione, a cura di Francesco Caglioti, porta a Firenze 130 opere ed è stata concepita come una mostra unica, dal piano nobile di Palazzo Strozzi fino al Bargello, dove alcuni capolavori di Donatello come il San Giorgio, il David e il Marzocco dialogano con prestiti dai principali musei del mondo. Qui tutto quello che c’è da sapere sulla mostra su Donatello a Firenze.

Donatello, Il Rinascimento

Palazzo Strozzi e Museo del Bargello

Fino al 31 luglio 2022

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 20, giovedì fino alle 23

Biglietti acquistabili anche online

Mostre temporanee a Firenze, aprile 2022: archeologia agli Uffizi e Bezzuoli a Palazzo Pitti

Per chi visita due dei più importanti musei di Firenze, ci sono alcune mostre temporanee in corso ad aprile 2022, comprese nel biglietto di ingresso. La Palazzina della meridiana di Palazzo Pitti ospita la prima monografica mai realizzata sul pittore fiorentino Giuseppe Bezzuoli con oltre 130 opere tra dipinti, sculture e disegni. Il percorso prende il via degli esordi neoclassici e arriva ai lavori della maturità, presentando anche interessanti confronti con Massimo d’Azeglio, Francesco Hayex, Thomas Lawrence e Ingres. Inoltre una sezione è dedicata a Hiram Powers, Horatio Greenough e Thomas Cole, allievi dei corsi condotti da Bezzuoli all’Accademia delle Belle Arti.

Sempre a Palazzo Pitti il Sommo Poeta “scienziato” è il protagonista della mostra Dall’Inferno all’Empireo. Il mondo di Dante tra scienza e poesia, prorogata fino a primavera inoltrata. Video, ricostruzioni, modelli tridimensionali e manoscritti originali, indagano le competenze scientifiche di Dante nella cultura del suo tempo. I tre spazi, creati nella Sala del Fiorino accanto alla Galleria di arte Moderna grazie alla collaborazione del Museo Galileo, rappresentano le tre cantiche della Divina Commedia.

Spostandosi agli Uffizi, l’unica delle mostre temporanee in corso è quella che racconta attraverso una selezione di reperti archeologici l’infanzia ai tempi dell’antica Roma, visitabile fino al 24 aprile 2022. Presenti oltre 30 sculture tra sculture di divinità bambine e giochi di millenni fa, anche la statuetta giocattolo che rappresenta un gladiatore, dotata di accessori componibili.

Le mostre alle Gallerie degli Uffizi in corso ad aprile 2022

– Palazzo Pitti – Giuseppe Bezzuoli (1784-1855). Un grande protagonista della pittura romantica fino al 5 giugno 2022

– Palazzo Pitti – Dall’Inferno all’Empireo, il mondo di Dante tra scienza e poesia fino al 29 maggio 2022

– Uffizi – A misura di bambino, crescere nell’antica Roma fino al 24 aprile 2022

Le mostre a Palazzo Medici Riccardi: dal 6 aprile 2022 Oscar Ghiglia

La novità nel calendario di mostre temporanee nei musei di Firenze è Oscar Ghiglia – Gli anni di Novecento, retrospettiva che apre le porte dal 7 aprile 2022 in Palazzo Medici Riccardi. L’esposizione, a cura di Leonardo Ghiglia, Lucia Mannini e Stefano Zampieri, offre al pubblico la possibilità di conoscere le opere di un grande pittore del Novecento italiano, legato tanto alla Toscana quanto alle vicende artistiche europee del suo tempo.

Nato a Livorno, Ghiglia ha scelto Firenze come città per la sua produzione artistica e partendo dagli insegnamenti di Giovanni Fattori ha seguito le novità che arrivavano dalla Francia, anche con una vasta produzione durante gli anni di Novecento, il movimento artistico che si svilippò intorno alla figura di Margherita Sarfatti. In occasione del lancio dell’evento sarà possibile visitare gratuitamente l’anteprima della mostra il 6 aprile dalle ore 15 alle 18, prenotandosi con una mail all’indirizzo [email protected]

Oscar Ghiglia – Gli anni di Novecento

Palazzo Medici Riccardi, dal 6 aprile fino al 13 settembre 2022

Orario: tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, mercoledì chiuso

La mostra su Galileo Chini a Villa Bardini, fino al 25 aprile

A Villa Bardini, lo storico edificio che regala una vista mozzafiato su Firenze, è in corso la mostra sul pittore, illustratore e ceramista fiorentino Galileo Chini, che continua fino al 25 aprile. Oltre 200 pezzi tra dipinti, disegni, illustrazioni e ceramiche mettono a nudo la relazione tra uno dei maggiori interpreti dell’Art Nouveau e il simbolismo europeo. In particolare il percorso si concentra sui primi 20 anni di vita artistica di Chini, che lo resero uno degli italiani più conosciuti all’estero.

Per l’occasione le stanze di Villa Bardini ospitano anche opere del simbolismo francese e mitteleuropeo. Ogni sabato e domenica alle 15.30 e 16.30 sono previste visite guidate gratuite, comprese nel prezzo del biglietto, ma con prenotazione obbligatoria online. Per consentire al pubblico di visitare la mostra in queste ultime settimane, Villa Bardini ha prolungato l’orario di apertura fino alle 19, mentre da metà aprile – nel parco – è prevista la fioritura del celebre glicine.

Galileo Chini e il Simbolismo Europeo

Villa Bardini, fino al 25 aprile 2022 (aperture straordinarie a Pasquetta e per la Festa della Liberazione)

Orari della Villa e delle mostre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19

Tre Pietà di Michelangelo al Museo del Duomo

Per quanto riguarda le mostre nei musei di Firenze, ad aprile 2022 è possibile ancora ammirare le tre “facce” dell’arte di Michelangelo, a pochi passi dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Nel Museo dell’Opera del Duomo Le tre Pietà di Michelangelo. Non vi si pensa quanto sangue costa è un’esposizione inedita che mette insieme l’originale della Pietà Bandini, di cui è finito il restauro, e i calchi della Pietà Vaticana e della Pietà Rondanini provenienti dai Musei Vaticani.

La mostra si concentra sull’evoluzione artistica e spirituale del genio di Michelangelo, attraverso tre opere realizzate in più di mezzo secolo di vita. La Pietà Vaticana, scolpita all’età di vent’anni a Roma e destinata all’antica San Pietro, su cui sono incise le parole “Lo fece il fiorentino Michelangelo Buonarroti”. La Pietà Bandini, realizzata a quasi settant’anni, porta con sé tutto il peso dell’età di Michelangelo che, preso da un atto d’ira, provò addirittura a distruggerla. Infine la Pietà Rondanini, l’ultima opera mai compiuta di Michelangelo Buonarroti, a cui lavorò fino al giorno della sua morte.

Le tre Pietà di Michelangelo. Non vi si pensa quanto sangue costa

Museo del Duomo di Firenze, fino al 1° agosto 2022

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10.15 alle 16.15

Mostre in corso a Firenze, aprile 2022: alla Galleria dell’Accademia 9 volti di Michelangelo

Altro evento dedicato al celebre scultore è quello ospitato alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Michelangelo: l’effigie in bronzo di Daniele da Volterra è una mostra studio unica, curata da Cecilie Hollberg, che vede riuniti per la prima volta 9 busti che ritraggono Michelangelo Buonarroti, attributi da Daniele Ricciarelli, detto “da Volterra”. L’artista è stato un allievo e un amico di Michelangelo, a cui venne affidato il compito di creare tre ritratti in bronzo del maestro. Alla morte di Daniele Da Volterra, le opere rimasero incompiute.

Il problema della cronologia e della fusione di queste effigi è un’enigma per gli storici dell’arte. La mostra di Cecilie Hollberg vuole indagare proprio questo mistero. Il percorso propone, oltre alla possibilità di analizzare a occhio nudo i vari busti, gli approfondimenti e le scoperte fatte usando moderne tecnologie come analisi geologiche delle terre di fusione e quelle nucleari.

Michelangelo: l’effigie in bronzo di Daniele da Volterra

Galleria dell’Accademia, fino al 19 giugno 2022

Orari: dal martedì alla domenica 9.00 – 18.45,gratis ogni prima domenica del mese

3 mostre temporanee al Museo Novecento di Firenze

Tre artisti italiani di tre diverse generazioni sono messi a confronto per le nuove mostre temporanee ospitate nel Museo Novecento di Firenze. Al primo piano arrivano oltre 40 opere di Filippo De Pisis per L’illusione della superficialità, esposizione nata da una rilettura critica dei lavori firmati dal pittore e letterato ferrarese, che anticipano gli espedienti dell’arte concettuale degli anni Sessanta.

Nelle sale al piano terra prende posto Quando è il presente? progetto dedicato a uno dei grandi maestri dell’arte italiana del Novecento, Giulio Paolini. Il pittore e scultore ricorre a un vasto repertorio di riferimenti letterari, mitologici e filosofici, richiamati attraverso la riproduzione fotografica, il collage e il calco in gesso. Proprio Filippo De Pisis e Giulio Paolini sono due importanti riferimenti per Luca Vitone, che per il Museo Novecento ha sviluppato alcune installazioni site specific per la mostra D’après (De Pisis – Paolini) tra sculture olfattive, fantocci ed erbari messi in relazione con le altre esposizioni temporanee. Le tre mostre sono incluse nel biglietto di ingesso che comprende anche la visita alla collezione permanente.

Filippo De Pisis. L’illusione della superficialità

Giulio Paolini. Quando è il presente?

Luca Vitone. D’après (De Pisis – Paolini)

Museo Novecento, fino al 7 settembre 2022

Orari dal 1° aprile: tutti i giorni dalle 11 alle 21, giovedì chiuso

Amos Gitai: l’installazione “Promised Lands” nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio

Fino al 14 aprile 2022 la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio ospita la video-installazione dell’artista e regista internazionale Amos Gitai, intitolata Promised Lands. Inaugurata in occasione del Forum del Mediterraneo e creata proprio per questo ambiente fiorentino, è un viaggio tra le epoche e le lingue parlate nel “Mare nostrum” per riflettere sui destini umani contemporanei e sulla possibilità di vivere insieme.

Sulle pareti-schermo della Sala d’Arme vengono combinate le principali produzioni dell’artista insieme a estratti musicali, immagini, letture di testi con le voci di Jeanne Moreau, Pippo Delbono, Natalie Dessay, Juliette Binoche, Yael Abecassis e Hiam Abbas, Makram Khouty. Il 13 e 14 aprile poi, al Teatro della Pergola, è in programma in esclusiva italiana lo spettacolo di Amos Gitai Exils intérieurs.

Promised Lands – Amos Gitai

Palazzo Vecchio, fino al 14 aprile

Orari: tutti i giorni 10-19, giovedì 10 -14

Ingresso gratuito

Le mostre al Museo Ferragamo di Firenze: Seta

Il nuovo progetto espositivo al Museo Salvatore Ferragamo di piazza Santa Trinita indaga cosa si nasconde dietro a un “semplice” foulard di seta. La mostra, visitabile fino alla metà di aprile, ripercorre la strada creativa che porta alla realizzazione di un oggetto che unisce intuizione e alto artigianato industriale.

L’intero percorso espositivo si concentra su come si sviluppano le ispirazioni e le idee alla base di ogni disegno. La seta si è imposta all’interno del brand Ferragamo diventando un segno distintivo grazie anche ai soggetti delle sue stampe che richiamano flora e fauna delle foreste tropicali.

Seta

Museo Salvatore Ferragamo, fino al 18 aprile 2022

Orari del museo e della mostra: tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30

Mostre digitali da vedere fino al 25 aprile 2022: “Inside Dalì” a Firenze

Non solo mostre di quadri e sculture, Firenze ospita anche la mostra digitale e immersiva Inside Dalì, che è stata prorogata fino al 25 aprile 2022 visto il successo pubblico. C’è ancora poco tempo quindi per immergersi nelle atmosfere surrealiste con proiezioni e videomapping che trasformano sotto gli occhi del visitatore lo spazio multimediale di 400 mq dell’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte.

Prima di entrare nella sala immersiva è possibile curiosare tra le produzioni meno conosciute di Salvador Dalì, come dischi da lui prodotti, libri e il ciclo di xilografie raffigurante gli acquerelli che il maestro catalano ha dedicato alla Divina commedia dantesca.

Inside Dalì

Ex chiesa Santo Stefano al Ponte

fino al 25 aprile 2022

Orari: dal lunedì al giovedì 10-18; venerdì e sabato 10-20; domenica 10-19

Fuori Firenze: le mostre da vedere in Toscana

Fuori da Firenze ci sono interessanti mostre da visitare. A Pisa, negli spazi di Palazzo Blu, proseguono la bella monografica dedicata a Keith Haring (qui il nostro approfondimento) e Attitude, esposizione dedicata a street art, graffiti e neomuralismo.Qui le mostre da vedere in Toscana.