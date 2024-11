Palazzo Vecchio, visite gratis negli spazi di norma inaccessibili

- Pubblicità -

Sette visite guidate (gratis), una volta al mese da dicembre a giugno, nelle stanze di Palazzo Vecchio, che solitamente sono inaccessibili al pubblico perché ospitano gli uffici amministrativi o del Consiglio comunale di Firenze. Prenotando sarà possibile ad esempio entrare in quello che fu l’appartamento del barone Bettino Ricasoli oppure nelle sale di Firenze Capitale e ancora nella Sala Rossa, dove oggi sono ospitati i matrimoni civili.

La collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei

L’iniziativa, come successo in passato, è possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti fiorentini. I volontari accompagneranno i visitatori fuori dal normale percorso museale di Palazzo Vecchio, per svelare storia e curiosità di alcuni ambienti normalmente inaccessibili ai più. In particolare durante questi tour speciali sarà possibile vedere gli spazi nei quali nel 1860 fu ricavato l’appartamento del barone Bettino Ricasoli, Governatore della Toscana, e dove oggi hanno sede anche gli uffici della vicesindaca Paola Galgani, oltre alle sale di Firenze Capitale, che ospitano adesso gli uffici del Consiglio comunale.



“Questa è un’opportunità straordinaria per entrare nel cuore del Palazzo e conoscerne gli angoli meno noti – ha detto l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini -. Per questo, abbiamo voluto riproporre un calendario di appuntamenti offrendo l’opportunità di esplorare la storia politica di Firenze attraverso queste sale spesso poco conosciute. Un ringraziamento ai volontari degli Amici dei musei monumenti che ci sostengono nell’impegno a rendere accessibile la storia ai cittadini, in modo da creare un legame prezioso tra passato e presente di Firenze, specie nelle giovani generazioni. Un ringraziamento anche alla vicesindaca Paola Galgani e al presidente del consiglio comunale Cosimo Guccione per la collaborazione”.

Come e quando si svolgono le visite in Palazzo Vecchio (gratis)

Il calendario di 7 visite negli spazi di Palazzo Vecchio normalmente chiusi al pubblico è in programma dal 4 dicembre al 5 giugno con prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 055286465 o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. Queste le date:

Mercoledì 4 dicembre 2024 – dalle 15 alle 17

– dalle 15 alle 17 Mercoledì 8 gennaio 2025 – dalle 15 alle 17

– dalle 15 alle 17 Mercoledì 5 febbraio 2025 – dalle 15 alle 17

– dalle 15 alle 17 Mercoledì 5 marzo 2025 – dalle 15 alle 17

– dalle 15 alle 17 Mercoledì 2 aprile 2025 – dalle 15 alle 17

– dalle 15 alle 17 Mercoledì 7 maggio 2025 – dalle 15 alle 17

– dalle 15 alle 17 Mercoledì 4 giugno 2025 – dalle 15 alle 17