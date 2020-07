Visite gratis nei musei del centro di Firenze? Con le “Passeggiate fiorentine”, iniziativa di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, dal 22 luglio 2020 si può. Galleria dell’Accademia, Orto Botanico, Giardino di Boboli e Giardino Bardini, Gallerie degli Uffizi e Cappelle Medicee: sono questi i luoghi di Firenze da vedere a costo zero grazie al progetto, che coinvolge oltre 30 guide specializzate in storia dell’arte e mediazione culturale per i bambini.

Estate 2020, musei gratis: per i residenti di Firenze e non solo

La proposta, che andrà avanti fino al 30 settembre 2020, accompagnerà gratis i residenti di Firenze e dei comuni limitrofi (Scandicci, Fiesole, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Pontassieve) alla riscoperta di alcuni dei musei più belli della città, che hanno riaperto dopo il lockdown.

L’obiettivo della Fondazione attraverso questo progetto è da una parte riportare i fiorentini a riappropriarsi di alcuni dei più bei luoghi della città e dall’altra sostenere il comparto degli operatori turistici e delle guide locali, quasi 2700 nella sola provincia di Firenze, entrate in crisi con le misure restrittive del Covid-19.

Visite guidate gratis a Firenze: dalla bottega di Michelangelo ai miti degli Uffizi

Tanti i percorsi per adulti e bambini. “Vita di bottega: la Firenze di Michelangelo” accompagna i visitatori alla scoperta della Galleria dell’Accademia passando attraverso la Firenze di primo Cinquecento. “Attiviamo i sensi all’Orto Botanico di Firenze” è un viaggio colorato e multisensoriale per conoscere piante rare e preziose, le più amate dai Medici e ancora “Conosciamo insieme la famiglia Medici e le Cappelle Medicee” ripercorre l’albero genealogico dei Medici passando attraverso la storia delle Cappelle Medicee e il loro legame con San Lorenzo.

“Tra principi e collezionisti: a ognuno il suo giardino!” muove invece i visitatori dal Giardino di Boboli a quello Bardini alla ricerca di un ‘labirinto’, un suggestivo anfiteatro, fontane e sculture uniche e infine “A caccia di miti e simboli agli Uffizi” propone i più grandi capolavori del Rinascimento nelle sale della Galleria che nascondono segreti e affascinanti leggende.

Passeggiate fiorentine: come vedere i musei gratis a Firenze

Per partecipare alle visite guidate gratuite (rispettando le ferree normative anti-Covid), sia nei giorni feriali sia nei weekend è obbligatorio prenotare via telefono o via email (tel. 055 6146853, email passeggiatefiorentine@cscsigma.it). Il calendario completo delle visite è disponibile sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.