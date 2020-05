Musei di Firenze aperti (anche gratis) per la fase 2: i nuovi orari

I monumenti del Duomo, big dell’arte come Uffizi e Galleria dell’Accademia, scrigni di verde come Boboli e il giardino Bardini: passo dopo passo, capolavoro dopo capolavoro, si allunga la lista dei musei di Firenze aperti al pubblico (alcuni anche gratis) passato lo stop imposto dal coronavirus. Tra sale, mostre e quadri cambiano però le regole e anche gli orari sono ridotti visto il basso afflusso di turisti durante la fase 2.

Mascherina obbligatoria quindi, come anche il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. E poi termoscanner all’ingresso, gel idroalcolici per le mani e accessi contingentati. Ecco la lista dei principali luoghi d’arte fiorentini per cui è stata decisa una riapertura tra fine maggio e inizio giugno 2020.

La riapertura degli Uffizi di Firenze

Uno dei musei più famosi di Firenze tornerà a spalancare i battenti da mercoledì 3 giugno 2020: lo ha annunciato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, ma ci sarà un piccolo antipasto il 2 giugno. in occasione della festa della Repubblica è stata decisa la riapertura della Loggia dei Lanzi, in piazza della Signoria.

Firenze, aperti i musei di Palazzo Pitti: nuovi orari

Torna in servizio anche la reggia medicea. Dal 28 maggio sono aperti i musei di Palazzo Pitti, altro gioiello di Firenze, ma con nuovi orari. Via libera ai visitatori solo al mattino, dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 13.30 nella sezione del Tesoro dei Granduchi, nella Galleria Palatina, nella Galleria d’arte moderna e nel museo della Moda e del Costume. È possibile vedere anche la mostra “La grandezza del universo nell’arte di Giovanna Garzoni”, ospitata nell’Andito degli Angiolini.

Chiuso invece il Museo delle Porcellane dove non è possibile, per questioni di spazio, rispettare la distanza di sicurezza.

Giardino di Boboli (gratis per i fiorentini)

È stato il primo dei musei fiorentini a tornare attivo dopo il lockdown e ha anche gli orari più lunghi: per visitare il giardino di Boboli, anche se all’aperto, è necessario però indossare la mascherina. È visitabile tutti i giorni, eccetto il primo e l’ultimo lunedì del mese, dalle ore 8.15 alle 18.15, dagli accessi di Palazzo Pitti e dalla porta di Annalena in via Romana (da qui l’entrata è gratis per i residenti nel Comune di Firenze).

Le piante acquatiche della botanica superiore sono visibili solo dalle 10.00 alle 13.00 dal lunedì la venerdì. Chiusa la grotta grande.

Duomo di Firenze, museo dell’Opera, campanile e Battistero (gratis per 1 settimana)

Solo su prenotazione. Il Duomo di Firenze e i suoi monumenti, come anche il museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore, sono visitabili solo se si riserva un posto online: fino al 31 maggio l’ingresso è gratis, mentre dal 1° giugno ci saranno 5 diversi biglietti per entrare solo nel weekend (venerdì, sabato e domenica più il 24 giugno). Chiusa fino al 19 giugno, per lavori la Cupola del Brunelleschi.

Per quanto riguarda i prezzi, entrare al museo del Duomo costerà 10 euro, per il Battistero serviranno 5 euro, per il campanile di Giotto 15, ingresso gratis (ma su prenotazione) nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. Approfondimenti nel nostro articolo sui monumenti del Duomo di Firenze.

Galleria dell’Accademia, biglietti meno cari per il David

Prenotazione consigliata per visitare, dal 2 giugno, la Galleria dell’Accademia di Firenze che con la riapertura abbassa il prezzo dei biglietti: quello intero scende da 12 a 8 euro. Disponibile una app che tramite il bluetooth avverte quando non si rispetta la distanza di sicurezza. Questi i nuovi orari: dal martedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00; il sabato e la domenica, dalle 9.00 alle 18.00. Lunedì chiuso.

Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Museo Bardini

Dal 6 giugno, ma con un’anteprima il 2 giugno, saranno aperti anche 3 musei civici di Firenze: Palazzo Vecchio, Museo Bardini e Museo Novecento. Sono accessibili solo con prenotazione online il sabato, dalle 14.00 alle 19.00, la domenica e il lunedì (più l’apertura straordinaria per la Festa della Repubblica). Chiusa la Torre d’Arnolfo. Chi ha la Card del fiorentino entra gratis, ma deve comunque prenotare sul sito.

Giardino Bardini

Il giardino di Villa Bardini, uno dei musei a cielo aperto di Firenze, torna ad affascinare con la sua vista unica sulla città e l’ingresso è gratis per i residenti nella Città metropolitana e per quelli delle province di Arezzo e Grosseto. La riapertura del parco è fissata il 2 giugno e fino al 30 agosto 2020 sarà visitabile tutti i giorni (ad eccezione del primo e l’ultimo lunedì del mese) con orario 8.45 – 21.00 (chiude mezz’ora prima se si entra da via dei Bardi).

Ogni weekend ai bambini viene offerta una merenda, mentre per tutto giugno alla sera Villa Bardini viene illuminata con i colori della bandiera italiana.

Le mostre a Firenze: Tomás Saraceno a Palazzo Strozzi

Dal primo giugno torna visitabile la mostra “Tomás Saraceno. Aria”, che Palazzo strozzi ha prorogato fino al 1° novembre 2020. È aperta tutti i giorni dalle 14.00 alle 20.00 e il giovedì anche in notturna dalle 14.00 alle 23.00. La prenotazione online non è obbligatoria ma fortemente raccomandata e sono stati eliminati i costi di prevendita. È possibile scaricare sul proprio smartphone, gratuitamente, l’audioguida della mostra e un kit digitale per le famiglie. Previste anche attività a distanza.

Museo Galileo

Dal 30 maggio riapre anche il Museo Galileo di Firenze, dedicato agli strumenti scientifici di epoca medicea e lorenese: porte spalancate venerdì, sabato, domenica e lunedì con il consueto orario 9.30-18.00. Apertura straordinaria poi il 2 giugno. Ingressi contingentati, è consigliata la prenotazione (telefono 055 265311).

Gli altri musei di Firenze aperti

Dal 30 maggio riapre la mostra digitale “Inside Magritte” in Santo Stefano in Ponte, stesso giorno per il ritorno dei visitatori nella Basilica di Santa Croce (sabato 11.00-17.00, domenica 13.00-17.00, gratis fino al 24 maggio) e nel Museo di Geologia e Paleontologia di Firenze (sabato e domenica 9.00-17.00). Infine il Museo Ferragamo ha riaperto dal 18 maggio e ha prorogato la mostra Sustainable Thinking (dal lunedì al sabato 11.30 – 19.00, ingresso gratuito fino al 1° giugno).

I musei di Firenze gratis per i residenti

Ecco i musei fiorentini in cui l’ingresso è gratuito per alcune categorie di visitatori e in periodi specifici dopo la riapertura per la fase 2: