Dissolvenze: il viaggio immersivo di Simoncini.Tangi al MAD

- Pubblicità -

Dal 15 maggio al 2 agosto 2025, il MAD Murate Art District di Firenze ospita Dissolvenze. Corrispondere al tempo, una mostra-laboratorio del duo artistico Simoncini.Tangi, a cura di Valentina Gensini. Un’esperienza immersiva che trasforma lo spazio espositivo in un luogo poetico e multisensoriale, dove il tempo si intreccia alla materia e la natura diventa arte.

Simoncini. Tangi: arte e scienza in dialogo

Dietro il nome Simoncini.Tangi si cela un sodalizio creativo e intellettuale che unisce l’artista e docente Daniela Simoncini e l’ingegnere e ricercatore Pasquale Tangi. La loro ricerca fonde linguaggi scientifici e sensibilità poetica, sviluppando opere in cui il tempo si fa corpo, la materia diventa soglia e la natura è un soggetto attivo, generativo.

- Pubblicità -

Un’esposizione site- specific ispirata al fiume Arno

Fulcro della mostra è l’acqua, intesa non solo come elemento naturale ma come principio vitale e archivio sensibile. Il fiume Arno assume una valenza simbolica profonda: memoria liquida della città, lente percettiva, forma del divenire. Le installazioni dialogano con questo tema attraverso esperienze immersive e ambientazioni evocative.

Il percorso espositivo si apre con un giardino capovolto, omaggio al Terzo Giardino realizzato per il progetto RIVA, ora temporaneamente trasformato dai lavori di manutenzione idraulica. Piante, luci, suoni e odori trasportano il visitatore in un paesaggio ribaltato, in cui l’essere umano è parte integrante e osservante della natura.

- Pubblicità -

Le opere: tempo, memoria e interazione

Le installazioni successive, ospitate nelle celle e nella Galleria al primo piano, sono frutto di un lavoro partecipato con gruppi di giovani del territorio. I materiali raccolti lungo le rive dell’Arno – semi, foglie, frammenti – diventano filtri fotografici e impronte su metalli, trasformati dagli agenti atmosferici in reliquie organiche.

Queste opere rappresentano forme di interazione “involontaria”, dove il disturbo umano non è fine ma inizio di nuove coesistenze, secondo la definizione dell’antropologa Anna Tsing. Una visione olistica che si riflette anche nell’approccio taoista degli artisti, per cui ogni elemento genera l’altro e la trasformazione è l’unica forma stabile del vivente.

- Pubblicità -

Una mostra per tutte le età

Dissolvenze si rivolge a un pubblico trasversale. Gli adulti sono invitati a riflettere sul rapporto tra uomo e natura, i più piccoli vengono coinvolti in esplorazioni poetiche e sensoriali. La mostra è parte integrante del progetto RIVA, promosso da MAD Murate Art District con il contributo di Fondazione CR Firenze, e valorizzato da Fondazione MUS.E.

Informazioni utili

Sede: MAD Murate Art District – Piazza delle Murate, Firenze

Date: 15 maggio – 2 agosto 2025

Inaugurazione: giovedì 15 maggio, ore 17.30

Orari: dal martedì al sabato, dalle 14.30 alle 19.30

Ingresso libero

Per maggiori dettagli: murateartdistrict.it – info.mad@muse.comune.fi.it