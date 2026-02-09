Una notte a Teheran, Cecilia Sala in scena al Teatro Verdi

- Pubblicità -

Dopo il successo della prima nazionale, Una notte a Teheran arriva in tournée portando sul palco il primo progetto teatrale live di Cecilia Sala, giornalista e autrice tra le voci più riconoscibili del giornalismo internazionale contemporaneo. Lo spettacolo, scritto e interpretato dalla stessa Sala, andrà in scena il 16 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze e segna l’incontro tra giornalismo narrativo e linguaggio teatrale.

Una notte a Teheran al Teatro Verdi

Una notte a Teheran Cecilia Sala nasce dall’esperienza del podcast quotidiano Stories, prodotto da Chora Media, e ne conserva l’essenza: una narrazione asciutta, immersiva e profondamente umana, capace di trasformare l’informazione in racconto emotivo. Sul palco, il giornalismo prende corpo e voce, diventando uno spazio condiviso in cui le storie attraversano il buio della notte iraniana, tra repressione, desiderio e resistenza.

Lo spettacolo alterna reportage e racconto intimo, sussurri e deflagrazioni, restituendo le testimonianze di una generazione che continua a cercare libertà anche quando il prezzo da pagare è altissimo. Cecilia Sala dà voce a giovani iraniani che vivono ai margini delle regole imposte, costruendo reti sotterranee di linguaggio, musica e incontro, in una quotidiana forma di opposizione culturale. È un racconto che mette al centro la necessità di restare vivi, di non arrendersi alla paura.

Le storie raccontate da Cecilia Sala

Nel corso dello spettacolo, le voci raccolte sul campo si intrecciano al vissuto personale della giornalista, toccando anche l’esperienza del carcere di Evin, luogo simbolo della repressione iraniana dove la giornalista è stata detenuta. Un passaggio che aggiunge profondità e consapevolezza al racconto, trasformando la scena in uno spazio di memoria, ascolto e responsabilità.

Con le musiche di Clap Clap! e la regia di Bruno Fornasari, Una notte a Teheran si configura come un’esperienza teatrale contemporanea, capace di parlare a un pubblico ampio, non solo agli appassionati di teatro o di politica internazionale. La produzione è firmata Be Water Live, a conferma di un progetto che punta sulla qualità del racconto e sulla sua forza civile.

Attraverso questo spettacolo, Cecilia Sala porta il giornalismo fuori dai suoi confini tradizionali, dimostrando come l’informazione possa diventare materia viva, condivisa, capace di generare empatia e consapevolezza. Una notte a Teheran non è solo uno spettacolo, ma un invito ad ascoltare storie che spesso restano ai margini, restituendo loro spazio, tempo e voce.

Chi è Cecilia Sala

Giornalista italiana, tratta temi di cronaca internazionale, partecipando come ospite alle trasmissioni televisive Piazzapulita, Dimartedì, L’aria che tira e In altre parole di LA7 e Le parole di Rai 3. Ha lavorato con Michele Santoro a Servizio pubblico su LA7 ed ha collaborato con Vanity Fair, L’Espresso, la Rai e Will Media e nella redazione di Otto e mezzo su LA7. Dal novembre 2019 entra a far parte della redazione de Il Foglio. Dal gennaio 2022 diventa autrice e voce di un nuovo podcast, Stories, pubblicato quotidianamente su Chora Media

Info e biglietti sul sito del Teatro Verdi.