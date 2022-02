Alle Murate le visite guidate gratuite e i laboratori per bambini del MAD

In occasione delle tre mostre organizzate a Firenze per il festival Black History Fuori le Mura, in calendario fino al mese di aprile, sono in programma tante attività al MAD, il Murate Art District, dalle visite guidate gratuite al fino ai laboratori per bambini.

MAD e Black History Month, visite guidate alle Murate

Abbiamo già presentato le tre mostre in calendario al MAD per il Black History Fuori le Mura, festival che promuove le culture afro-discendenti nel contesto italiano. In occasione del BHFM, MUS.E ha in calendario fino al 2 aprile una serie di visite guidate gratuite all’interno degli spazi del MAD.

Le visite guidate si tengono ogni domenica alle 10 e alle 11:30. Lo scopo è quello di far conoscere la storia del Complesso delle Murate, partendo dalla sua fondazione come convento femminile, alla trasformazione in carcere nell’Ottocento fino allo smantellamento nel 1986.

Questi appuntamenti si muoveranno tra gli spazi del MAD per concludersi con la presentazione delle tre mostre allestite in occasione del festival Black History Fuori le Mura, co-fondato e diretto da Justin Randolph Thompson.

I laboratori di pittura per bambini

Sabato 26 febbraio è il turno di più piccoli con “Murakoze significa in lingua Kinyarwanda GRAZIE A TUTTI”. L’appuntamento rientra nel ciclo dei Murate Art Lab, una serie di iniziative volte ad avvicinare i bambini all’arte..

Per questa data speciale, a cui parteciperà l’artista Francis Offman, è stato organizzato un workshop dedicato al disegno e alla pittura su superfici di recupero. I bambini potranno esprimere tutta la loro creatività su superfici preparate dall’artista utilizzando fondi di caffè e gesso di Bologna. Il workshop è dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni, l’inizio è previsto per le ore 16:30, la durata del laboratorio è di un’ora e mezzo.

Per partecipare

La partecipazione alle visite guidate al MAD e al workshop “Murakoze significa in lingua Kinyarwanda GRAZIE A TUTTI” sono gratuite. La prenotazione ad entrambi gli eventi è obbligatoria. Per maggiori informazioni e per prenotarsi visitare il sito web del Murate Art District scrivere all’indirizzo [email protected] o telefonare al numero 055-2768224.