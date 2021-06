In arrivo 80 milioni per la tramvia per Bagno a Ripoli

La tramvia che da piazza della Libertà arriverà fino a Bagno a Ripoli si farà: l’ok definitivo è arrivato dalla Regione Toscana che ha approvato la relativa delibera. La Regione ha sbloccato 80 milioni di euro di fondi Fsc (Fondi sviluppo e coesione), come annunciato dal presidente toscano Eugenio Giani.

Il tracciato della nuova tramvia per Bagno a Ripoli

In totale si tratta di 17 fermate, lungo un tracciato di 7,2 chilometri. Il tracciato tocca viale don Minzoni, viale Matteotti, i viali di circonvallazione fino a viale Giovine Italia, lungarni Pecori Giraldi, del Tempio e Cristoforo Colombo, poi via Poggio Bracciolini, viale Giannotti, viale Europa e via Pian di Ripoli. Successivamente una svolta in via Granacci e il capolinea di Bagno a Ripoli. Oltre agli 80 milioni sono previsti anche 200 milioni di finanziamenti statali.

Giani: “Un passo avanti importante”

Come dichiarato da Giani il parere positivo al progetto consentirà di realizzare la terza linea della tramvia verso Bagno a Ripoli. “Con alcune prescrizioni da approfondire – ha detto – su aspetti tecnici specifici che poi saranno concordati nello sviluppo dello stesso progetto, abbiamo fatto un passo in avanti importante verso la realizzazione del collegamento. È un lavoro fatto per supportare l’impulso costante che il Comune di Firenze, con il sindaco di Firenze, ha dato per questo ulteriore tratto della tramvia”.