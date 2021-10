A Firenze 4 attraversamenti pedonali sicuri per i non vedenti

La Giunta del Comune di Firenze ha dato il via libera alla delibera proposta dall’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti relativa al progetto di creare quattro attraversamenti pedonali semaforizzati a misura di non vedente. Su questo punto Palazzo Vecchio ha partecipato al bando del Ministero delle infrastrutture: il costo totale del progetto è di 170mila euro, di cui poco meno di 100mila euro richiesti al ministero, il resto è a carico del Comune.

Quali saranno i nuovi attraversamenti pedonali per i non vedenti

Quattro gli attraversamenti interessati dai progetti di adeguamento relativi alle intersezioni semaforizzate di via Baracca-via Leoncavallo, di viale Redi-piazza Puccini-Ponte Ferrari, viale Masaccio-via degli Artisti, viale Fratelli Rosselli-via Berio. In concreto gli interventi prevedono l’adeguamento degli impianti attuali con l’installazione di avvisatori acustici e paline aggiuntive in modo da rendere più sicuro l’attraversamento pedonale per i non vedenti.