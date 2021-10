A Firenze la nuova flotta del bike sharing, 1000 nuove bici a pedalata assistita

Una nuova flotta per il bikesharing a Firenze. È quanto presentato da ‘RideMovi’ in piazza della Signoria alla presenza del ceo Alessandro Felici e dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti: si tratta di 1000 bici a pedalata assistita con la prospettiva dell’azienda di raddoppiare a breve e 2000 biciclette tradizionali con un design rinnovato e accorgimenti tecnologici più sviluppati.

I dettagli delle nuove RideMovi

Le nuove ‘RideMovi‘ hanno il telaio colore grigio metallizzato e i cerchioni arancio, mentre la nuova eBike ha gomme più larghe e un motore elettrico più performante. La bicicletta tradizionale è stata dotata di particolari tecnologici già anticipati sulla “sorella” elettrica. Il lucchetto manuale della ruota posteriore è stato infatti eliminato e la chiusura del mezzo avviene comodamente tramite app.

Come avviare il servizio

Per tutte le bici è possibile scaricare l’app ‘RideMovi’ (su Google Play o su Apple Store), andare sulla schermata Bike o ebike dell’app, scansionare il codice Qr sul mezzo e partire. Una volta arrivati a destinazione si può cliccare su ‘Termina Corsa’ e seguire le istruzioni di parcheggio e chiusura date dall’app. L’area operativa è evidenziata nella mappa nell’app. È possibile l’utilizzo fuori dall’area operativa ma è necessario parcheggiare sempre all’interno di essa in modo responsabile, seguendo le istruzioni date dall’app al momento della chiusura della corsa. Se l’utente parcheggia fuori dall’area operativa non sarà possibile chiudere la corsa.

Le tariffe delle RideMovi

Sono disponibili corse singole e pass o pacchetti minuti a prezzi scontati. Per le biciclette tradizionali la corsa singola costa 20 centesimi al minuto, l’ebike un euro ogni 20 minuti. Il pass per le bici tradizionali va da 12,99 euro (30 giorni) a 79,99 euro (un anno) per quelle elettriche il pacchetto da 25 minuti costa 4,5 euro.