Pattuglie a piedi dopo l’aggressione di un anziano in via Palazzuolo

Riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Firenze. Decise misure per le zone più a rischio della città. Il 91enne è in fin di vita

Agenti con pattugliamenti a piedi, in particolare lungo le strade del Quartiere 1, chiusura dei minimarket in anticipo nelle aree più a rischio e un gruppo di lavoro per contrastare l’uso di droga. Sono queste le misure decise durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Firenze, convocato dopo l’aggressione di un anziano in via Maso Finiguerra, nella zona di via Palazzuolo. Il 91enne, assalito nell’androne di casa per essere rapinato del portafoglio, è ora ricoverato in condizioni disperate in ospedale.

Le misure: pattuglie a piedi e chiusura anticipata dei minimarket a Firenze

Nella riunione che si è svolta nel pomeriggio del 3 settembre in Prefettura si sono confrontati i rappresentanti delle forze dell’ordine, Questura e Comune. Da oggi arriveranno pattuglie a piedi nelle zone più critiche come l’area di via Palazzuolo, teatro dell’aggressione all’anziano, quella di piazza Santa Croce e San Jacopino. “Oltre ai servizi già definiti il personale delle forze di polizia svolgerà servizio a piedi, in modo da avere contatti più diretti e più immediati sia con i commercianti sia con i cittadini”, ha spiegato la prefetta Francesca Ferrandino. Non ci saranno però più agenti, ma verranno rimodulati i servizi già previsti. Da mesi, ha detto la prefetta, è in corso una mappatura delle situazioni più critiche in città per la sicurezza e l’8 agosto scorso c’è stato un incontro con i rappresentati di tutti i quartieri. Il prossimo 19 settembre si parlerà della situazione alle Cascine.

La sindaca di Firenze Sara Funaro, insieme all’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, ha annunciato che il Comune farà un’ordinanza sperimentale per la chiusura anticipata dei minimarket nelle zone sorvegliate speciali per le questioni del degrado e delle aggressioni. “Ad oggi l’orario è mezzanotte – ha detto la prima cittadina – l’idea è di provare a portarlo alle 21, in modo da vedere se questo poi produce degli effetti ovviamente anche su tutto il resto”. Uno stop anticipato che non riguarderà bar, ristoranti e locali notturni. L’ultimo punto è la creazione di un team tra polizia, Asl e Comune, in accordo con la Regione Toscana, per monitorare le tossicodipendenze e prevenire l’uso di droga, sempre più a buon mercato e sempre più usata anche dai giovani.

L’aggressione dell’anziano in via Palazzuolo

Intanto per l’aggressione dell’anziano in via Maso Finiguerra, persona molto conosciuta nella zona perché impegnata anche nella cura di via Palazzuolo, è stata fermata una cittadina rumena di 25 anni senza fissa dimora, tossicodipendente, che viveva sotto la tettoia del cinema Fulgor. È stato lo stesso 91enne, una volta subita la rapina, a raccontare ai familiari quanto avvenuto. Poche ore dopo, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale per le ferite riportate nella caduta seguita all’aggressione.