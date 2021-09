Alla festa dello sport di Firenze il camper per i vaccini anti Covid

Una spinta alla campagna vaccinale, soprattutto tra i più giovani, a Firenze. È con questo obiettivo che il camper per la vaccinazione anti-Covid19 predisposto da Comune, Azienda Usl Toscana Centro e Società della salute di Firenze fa tappa alle Feste dello sport dislocate nei cinque quartieri. Qui il nostro articolo sui dubbi più comuni sul vaccino: ad esempio se dopo l’iniezione si può prendere il sole o se si può fare quando si ha la tosse.

Camper vaccini: dove trovarlo quartiere per quartiere

Le tappe sono tutte nella fascia compresa tra le 16 e le 19: al quartiere 2 il 10 settembre presso giardini campo di Marte Niccolò Galli-ingresso lato Curva Fiesole (area mercatino), al quartiere 3 l’11 settembre presso i giardini Viale Tanini (ingresso impianti sportivi), al quartiere 4 il 18 settembre all’interno dell’impianto pista di Atletica Betti (via del Filarete), al quartiere 5 il 25 settembre all’interno dell’impianto sportivo comunale Palamattioli, in via Benedetto Dei e, infine, al quartiere 1 il 2 ottobre al parco delle Cascine presso le Pavoniere.

Unire divertimento e salute, questo l’obiettivo dell’iniziativa

Come dichiarato dall’assessore allo sport Cosimo Guccione è significativo che quest’opportunità arrivi a un appuntamento dedicato allo sport: uniamo così divertimento, socialità e salute. L’assessore al welfare e presidente della Società della salute di Firenze Sara Funaro ha sottolineato che si tratta di un’occasione in più per dare la possibilità, soprattutto ai più giovani, di vaccinarsi.