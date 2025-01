Allerta ghiaccio a Firenze e in Toscana, meteo incerto per l’Epifania

- Pubblicità -

Dopo le piogge, tornerà – per poco – il sereno ma con un crollo delle temperature. In Toscana per sabato 4 gennaio 2025 le previsioni meteo indicano tempo soleggiato con il freddo che farà di nuovo capolino sulla nostra regione: per questo è stata emessa un’allerta di codice giallo per ghiaccio. Domenica si ripresenteranno le nuvole, con piogge nella parte Nord della regione, e anche l‘Epifania sarà incerta dal punto di vista meteo.

Allerta per ghiaccio in Toscana

Il brusco calo delle temperature, che nella notte tra venerdì e sabato, potranno scendere anche sotto zero (gli esperti prevedono -1 °C a Firenze, Prato e Pistoia), causerà la formazione di ghiaccio specialmente nelle zone più umide. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per ghiaccio valido dalla mezzanotte fino alle 10 di sabato 4 gennaio. Inoltre il codice giallo per mareggiate già in corso su isole e costa centro-settentrionale è stato esteso fino alle 18 di venerdì. Si raccomanda attenzione alla guida e anche nelle attività all’aperto per la possibile presenza di terreno scivoloso. Sul sito della Regione Toscana sono pubblicate le norme di comportamento.

Le previsioni meteo per il weekend dell’Epifania

Il weekend lungo dell’Epifania si troverà stretto tra la fine di una perturbazione e l’inizio di una seconda fase instabile. Il Lamma prevede per sabato cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la Toscana, a parte locali foschie o banchi di nebbia nei fondovalle dell’interno nella prima parte del mattino. Temperature in decisa diminuzione. Domenica 5 gennaio tempo molto nuvoloso o coperto con possibili deboli precipitazioni sparse più probabili sulle zone settentrionali a ridosso dei rilievi. Le temperature minime saranno in sensibile aumento. Per l’Epifania meteo ancora altalenante con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e piogge sparse più probabili sulle zone settentrionali a ridosso dei rilievi.