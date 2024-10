Allerta meteo arancione a Firenze e in Toscana il 3 ottobre

- Pubblicità -

Ancora maltempo, piogge e temporali forti sulla Toscana: per giovedì 3 ottobre 2024 è stata emessa un’allerta meteo arancione che riguarda quasi tutta la regione, compresa Firenze, mentre a Livorno e in alcuni comuni del grossetano è stato deciso di tenere le scuole chiuse. Il rischio è quello idrogeologico e idraulico, con la possibilità di allagamenti, esondazioni e frane. Per le aree nord occidentali, ossia la provincia Massa Carrara, parte di quella di Pistoia, la Garfagnana e la Versilia l’allerta è di codice giallo.

Le previsioni meteo: in arrivo nuova una perturbazione

Dopo una prima perturbazione in transito sulla Toscana nella giornata di mercoledì, le previsioni meteo del Lamma indicano l’arrivo di un secondo fronte temporalesco il 3 ottobre con piogge fin dal mattino su tutta la regione. Le precipitazioni potranno risultare più intense e localmente persistenti sulle zone centro meridionali (tra la notte e la mattinata) e poi anche sui crinali e sui versanti appenninici romagnoli. Viene segnalata la possibilità di temporali sparsi, più probabili inizialmente sulle zone a sud della regione (Arezzo, Siena, Grosseto), successivamente anche sul resto della regione, accompagnati da colpi di vento e grandinate. Le temperature massime saranno in diminuzione, con valori che a Firenze non supereranno i 19 gradi. Venerdì è previsto un graduale miglioramento e nel fine settimana il tempo sarà più stabile con le temperature che non supereranno i 20 gradi.

- Pubblicità -

L’allerta meteo arancione in Toscana e a Firenze per il 3 ottobre 2024

In base a questo scenario la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo di codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore (torrenti e fiumi più piccoli) dalle 6 alle 20 di giovedì per Firenze e tutta la Toscana, ad eccezione delle aree nord-occidentali della regione. Codice giallo invece per la possibilità di temporali. È stata inoltre emessa un’allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale, valido dalle 8 e per tutta la giornata di giovedì, per i bacini di Bisenzio e Ombrone pistoiese, Mugello e Valdisieve e per i bacini meridionali (Fiora, Albegna, Ombrone grossetano). Qui spieghiamo cosa vuol dire allerta meteo arancione.

Scuole chiuse il 3 ottobre per l’allerta meteo arancione

A seguito dell’allerta meteo arancione in Toscana, il Comune di Livorno ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado il 3 ottobre. Stop pure per le ludoteche, i centri diurni, i parchi, i cimiteri e il canile comunale labronico. Blocco delle lezioni anche a Cecina, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo, comuni già colpiti dal maltempo quale settimana fa.

- Pubblicità -

In provincia di Grosseto, dove si prevedono precipitazioni e temporali intensi, scuole chiuse a Follonica, Manciano, Scarlino, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, Orbetello e Capalbio. Nel Comune di Grosseto saranno chiuse solo le scuole superiori, ferme anche nel resto della provincia per la giornata del 3 ottobre.