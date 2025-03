Allerta meteo arancione in Toscana il 14 marzo, scuole a rischio chiusura

- Pubblicità -

Gli esperti lo avevano già segnato sul calendario come il giorno peggiore per il maltempo con piogge forti e possibili bombe d’acqua: venerdì 14 marzo 2025 scatta l’allerta meteo arancione in Toscana per il rischio idraulico e temporali, che riguarderà per 24 ore anche tutto il territorio metropolitano di Firenze. Un marcato peggioramento è previsto dalla serata di giovedì e le precipitazioni durante la giornata di venerdì potranno essere abbondanti e persistenti nelle zone centro-nord della regione. Saranno possibili allagamenti, esondazioni e frane.

A rischio chiusura le scuole negli oltre 130 comuni toscani interessati dall’allerta meteo arancione (la lista dettagliata in fondo all’articolo): sono i sindaci a decidere se sospendere le lezioni per motivi di sicurezza o far comunque entrare gli alunni in aula. Il consiglio è quello di consultare i canali di comunicazione ufficiale dei singoli comuni. Tra le città in cui le scuole resteranno chiuse venerdì 14 marzo figurano anche Sesto Fiorentino, Signa, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Montemurlo, Cantagallo, Vaiano, Vernio e Livorno. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Firenze: la sindaca Sara Funaro ha firmato l’ordinanza che dispone lo stop alla didattica il 14 marzo e la chiusura di parchi, giardini, cimiteri e mercati

Le previsioni meteo per venerdì 14 marzo 2025

Il bollettino di vigilanza meteorologica regionale, curato dal Lamma, indica per venerdì 14 marzo piogge diffuse e localmente persistenti, anche sotto forma di temporali, in particolare sulle zone centro-settentrionali della Toscana, dove scatta l’allerta meteo arancione. A Firenze, in vista del maltempo, è stata disposta la chiusura di tutti i cantieri presenti lungo l’Arno.

In particolare il codice arancio per il rischio idraulico del reticolo principale (i principali fiumi, come l’Arno e la Sieve) riguarda Valdarno inferiore, Val di Serchio, Garfagnana, area Ombrone pistoiese-Bisenzio e Mugello. Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore (i corsi d’acqua più piccoli) l’allerta arancio interssa oltre ai territori già citati anche la Valdichiana, la Versilia, la costa etrusca e le aree interne a ridosso. Sul resto della regione l’allerta sarà gialla. I venti saranno moderati con rinforzi da sud, in rotazione da ovest nel pomeriggio, mentre le temperature saranno stazionarie.

Le precipitazioni interesseranno tutta la regione per oltre 24 ore, con intensità variabile a seconda della zona. In particolare tra le province di Firenze, Prato e Pistoia e nelle zone settentrionali di quelle di Pisa e Livorno venerdì sono previsti cumulati medi che potranno arrivare a 100-150 millimetri. La protezione civile raccomanda di prestare la massima attenzione durante gli spostamenti, in particolare durante il transito su strade vicino ai corsi d’acqua e nei sottopassi stradali, evitando di attraversare aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Qui i consigli di comportamenti in caso di allerta meteo arancione.

Allerta meteo arancione per temporali: la lista dei comuni in Toscana

Ecco l’elenco dei Comuni toscani interessati dall’allerta meteo arancione venerdì 14 marzo. La mappa completa è consultabile sul sito della Regione.

Provincia di Arezzo

Bibbiena

Bucine

Capolona

Castel Focognano

Castel San Niccolò

Castelfranco Piandiscò

Castiglion Fibocchi

Cavriglia

Chitignano

Chiusi della Verna

Laterina Pergine Valdarno

Loro Ciuffenna

Montemignaio

Montevarchi

Ortignano Raggiolo

Poppi

Pratovecchio Stia

San Giovanni Valdarno

Subbiano

Talla

Terranuova Bracciolini

Provincia di Firenze

Bagno a Ripoli

Barberino di Mugello

Barberino Val d’Elsa

Calenzano

Capraia e Limite

Castelfiorentino

Certaldo

Empoli

Fiesole

Figline e Incisa Valdarno

Firenze

Fucecchio

Gambassi Terme

Greve in Chianti

Impruneta

Lastra a Signa

Londa

Marradi

Montaione

Montelupo Fiorentino

Montespertoli

Palazzuolo sul Senio

Pelago

Pontassieve

Reggello

Rignano sull’Arno

Rufina

San Casciano in Val di Pesa

San Godenzo

Scandicci

Sesto Fiorentino

Signa

Tavarnelle Val di Pesa

Vaglia

Vicchio

Vinci

Provincia di Grosseto

Gavorrano

Massa Marittima

Monterotondo Marittimo

Montieri

Roccastrada

Provincia di Livorno

Bibbona

Campiglia Marittima

Castagneto Carducci

Cecina

Collesalvetti

Gorgona

Livorno

Piombino

Rosignano Marittimo

San Vincenzo

Sassetta

Suvereto

Provincia di Lucca

Altopascio

Capannori

Montecarlo

Porcari

Provincia di Pisa

Bientina

Buti

Calci

Calcinaia

Capannoli

Casale Marittimo

Casciana Terme Lari

Cascina

Castelfranco di Sotto

Castellina Marittima

Castelnuovo di Val di Cecina

Chianni

Crespina Lorenzana

Fauglia

Guardistallo

Lajatico

Montecatini Val di Cecina

Montescudaio

Monteverdi Marittimo

Montopoli in Val d’Arno

Orciano Pisano

Palaia

Peccioli

Pisa

Pomarance

Ponsacco

Pontedera

Riparbella

San Miniato

Santa Croce sull’Arno

Santa Luce

Santa Maria a Monte

Terricciola

Vicopisano

Volterra

Provincia di Pistoia

Agliana

Chiesina Uzzanese

Lamporecchio

Larciano

Monsummano Terme

Montale

Pieve a Nievole

Pistoia

Ponte Buggianese

Quarrata

Sambuca Pistoiese

San Marcello Piteglio

Serravalle Pistoiese

Provincia di Prato

Cantagallo

Carmignano

Montemurlo

Poggio a Caiano

Prato

Vaiano

Vernio

Provincia di Siena

Colle di Val d’Elsa

Poggibonsi

Radicondoli

San Gimignano