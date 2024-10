Allerta meteo arancione in Toscana e gialla a Firenze (8 ottobre)

- Pubblicità -

Nuova allerta meteo in Toscana domani, martedì 8 ottobre 2024, per l’arrivo di piogge e temporali e per il conseguente rischio idraulico e idrogeologico: il codice sarà arancione per buona parte della regione, giallo invece a Firenze e in poche altre zone. Una nuova perturbazione è in arrivo da ovest e porterà rovesci anche intensi in particolare sulla costa.

Allerta meteo arancione in Toscana: le previsioni per martedì 8 ottobre

La Sala operativa della Protezione civile regione ha emesso per l’8 ottobre un’allerta meteo di codice arancione per buona parte della Toscana (tutta la costa, le isole, la parte Nord occidentale e orientale, la provincia di Grosseto e parte di quella di Siena e Arezzo), in giallo resteranno solo il territorio comunale di Firenze e le aree del Valdarno fiorentino e superiore, la Valtiberina, la Valdelsa-Valdera, la Valdichiana e l’alto bacino dell’Ombrone grossetano.

In particolare il bollettino meteo del Lamma prevede per martedì mattina precipitazioni sparse, che localmente potranno essere intense, concentrate sui settori di nord-ovest, dove sono attesi anche picchi massimi di 150 millimetri, e nel corso del pomeriggio si estenderanno al resto della Toscana. Nelle zone occidentali l’intensità massima potrà arrivare ai 70 millimetri in un’ora. Un miglioramento è previsto tra la serata e la nottata. Le temperature saranno stazionarie. La mappa delle diverse zone si trova sul sito www.regione.toscana.it/allertameteo.

L’allerta meteo a Firenze

Nella Città metropolitana di Firenze, martedì 8 ottobre l’allerta meteo sarà a macchia di leopardo: arancione per i territori del Valdarno Inferiore, Ombrone-Bisenzio, Mugello e Alto Mugello, gialla altrove. La perturbazione porterà sul territorio della Metrocittà precipitazioni diffuse in particolare nella seconda parte della giornata. “La pioggia prevista per la giornata di domani e l’elevata saturazione del suolo dovuta alle precipitazioni dell’ultimo periodo potranno favorire l‘innesco di frane e il rapido innalzamento del reticolo idraulico minore – avverte la protezione civile della Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze – Si raccomanda massima attenzione, in particolare durante gli eventi più intensi”. Qui spieghiamo cosa fare in caso di allerta meteo arancione.

Nel territorio comunale di Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa sarà allerta meteo gialla dalle ore 8 alle 24 di martedì. Viene segnalata la possibilità di forti temporali e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che a Firenze comprende i corsi d’acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle).