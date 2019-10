Allerta meteo a Firenze per vento

La autunno si fa avanti, con un abbassamento delle temperature e l’arrivo di pioggia e vento nella mattinata di lunedì 7 ottobre. La protezione civile ha emesso un’allerta meteo per Firenze con codice giallo per vento.

Per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, è previsto un generale miglioramento con cieli sereni, temperature in aumento, venti moderati e mari mossi o molto mossi.

Lama. Le previsioni meteo per Firenze e la Toscana

Il consorzio Lamma prevede un rapido peggioramento con piogge sparse, più insistenti sull’Appennino. Rovesci e temporali saranno più probabili in Arcipelago. Le condizioni meteo miglioreranno già nel corso della mattina fino a cielo in prevalenza poco nuvoloso dal pomeriggio.

I venti in rinforzo da nord-est fino a forti, in serata in graduale attenuazione.

I mari saranno mossi o temporaneamente molto mossi al largo, poco mossi o temporaneamente mossi sottocosta. Le temperature massime in calo, quelle minime in aumento nei fondovalle.

#meteo #toscana #allertameteotos: peggiorano le condizioni meteo nella notte di oggi con forti temporali in Arcipelago fino alle 13 di domani (codice giallo). Per domani, lunedì, si segnala anche codice giallo per vento nelle pianure settentrionali. — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 6 ottobre 2019

Cosa significa l’allerta meteo gialla

L’allerta gialla per vento mette in guardia invece per il possibile verificarsi di caduta di rami e alberi.