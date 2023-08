Allerta meteo della Regione Toscana il 4 agosto. Arriva il ciclone Circe

- Pubblicità -

Temperature massime in picchiata, fino a 8 gradi in meno, piogge e temporali forti. Il ciclone che è stato già soprannominato Circe toccherà anche le nostre zone e la protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per il 4 agosto che riguarda però soltanto le zone centro-meridionali. Il passaggio della perturbazione, dovuta a una massa di aria fredda proveniente dall’Atlantico, sarà veloce, con un miglioramento previsto già tra sabato e domenica.

Per quali province è stata emessa l’allerta meteo della Regione Toscana il 4 agosto

Il centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un avviso di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico dalle ore 10 alle 22 della giornata del 4 agosto per le zone della Valdichiana, Valtiberina, dell’Ombrone e medio grossetano, del Fiora e dell’Albegna e nel tratto basso della costa grossetana. In queste aree, tra la tarda mattina e il pomeriggio, le previsioni meteo indicano la possibilità di rovesci che localmente potranno essere anche intensi. Un miglioramento è previsto tra sabato e domenica.

Il vento sarà ancora di libeccio sul litorale settentrionale con mare fino a molto mosso. Per quanto riguarda la colonnina di mercurio, le previsioni meteo del Lamma indicano un sensibile calo delle temperature: la media delle massime si attesterà intorno ai 27-28 gradi. Il crollo più vistoso si avrà ad Arezzo e Siena, con 8 gradi in meno rispetto alla giornata precedente.

Le previsioni meteo per Firenze

Le piogge del 4 agosto dovrebbero lambire la provincia di Firenze, per cui non è stata emessa al momento un’allerta meteo. In città, per venerdì, il Lamma prevede cielo nuvoloso con una probabilità di pioggia bassa (20%). Anche in questo caso il caldo darà una tregua: le temperature massime scenderanno intorno ai 27 gradi, la minima a 19 gradi.