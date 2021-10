Allerta meteo in Toscana: previsioni del Lamma per domani (5 ottobre 2021)

Una perturbazione atlantica archivia una settimana di “estate fuori stagione” e apre le porte alle piogge autunnali, dicono le previsioni del Lamma, con la prima allerta meteo del mese per la Toscana tra la notte di oggi (4 ottobre) e la mattinata di domani (5 ottobre 2021). Dopo il maltempo di metà settembre, una massa di aria umida e instabile poterà rovesci e temporali sulla nostra regione, con una progressiva diminuzione delle temperature e vento forte che sferzerà la costa. Il litorale toscano e la provincia di Massa Carrara saranno le zone più colpite da questa ondata di maltempo.

Allerta meteo e previsioni per il 4 e 5 ottobre 2021 in Toscana

La sala unificata della protezione civile della Regione ha emesso un’allerta arancione per temporali forti dalla mezzanotte alle ore 6.00 di martedì 5 ottobre 2021 che riguarda in particolare le zone a nord ovest della Toscana (ossia la provincia di Massa Carrara) e tutta la costa comprese le isole dell’Arcipelago. Allerta meteo con codice giallo invece a Firenze, dove si prevedono piogge concentrate tra la notte e la prima mattinata del 5 ottobre.

Per quanto riguarda i venti, secondo le previsioni meteo del Consorzio Lamma, dal pomeriggio di oggi, 4 ottobre, la costa grossetana, l’Arcipelago e i rilievi nord-occidentali saranno interessati da forti raffiche di scirocco, mentre domani, 5 ottobre, un’intensa libecciata riguarderà la costa centro-settentrionale dove sono attese anche delle mareggiate. Le temperature massime diminuiranno ancora, attestandosi tra i 22 e i 24 gradi, in linea con le medie per periodo autunnale, mentre le minime saranno comprese tra 14 e 19 gradi.

Quando torna il sole

Un miglioramento con ampie schiarite è previsto nel pomeriggio del 5 ottobre, ma i capricci del meteo potrebbero continuare anche mercoledì, con nuvolosità irregolare, rovesci sparsi e temporali locali in buona parte della Toscana. Per avere tempo soleggiato e più stabile bisognerà aspettare giovedì, anche se il quadro risulta ancora incerto.