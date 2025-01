Maltempo, allerta meteo in Toscana: bomba d’acqua a Firenze

- Pubblicità -

Prosegue l’allerta meteo in Toscana per il maltempo: in 24 ore a Mulazzo, in Lunigiana sono caduti oltre 216 millimetri di pioggia, allagamenti e problemi al traffico si sono registrati a seguito di una bomba d’acqua a Firenze. Ferma la tramvia, inagibili alcuni sottopassi. Il Mugnone e il Bisenzio sono arrivati al primo livello di guardia, ma la situazione è in miglioramento.

Maltempo a Firenze nella mattinata del 28 gennaio: gli effetti della bomba d’acqua

Un intenso temporale ha interessato il capoluogo toscano, dalle ore 8 di oggi, martedì 28 gennaio: una “bomba d’acqua” ha allagato le strade in diverse zone di Firenze, dove sono caduti quasi 39 millimetri di pioggia in tre ore. Solo nel nubifragio delle ore 8.10 si sono registrati 14 millimetri in un quarto d’ora.

A seguito del maltempo il Mugnone al Ponte delle Mosse di Firenze ha raggiunto il primo livello di allerta (3 metri) ma con tendenza alla diminuzione. In provincia il fiume Bisenzio ha superato la prima soglia di guardia all’idrometro di San Piero a Ponti, con tendenza a una lenta diminuzione durante la mattinata, fa sapere la protezione civile della città metropolitana.

Problemi sono segnalati in Oltrarno, a Campo di Marte, Cure, Isolotto, Soffiano e Rifredi. Allagati diversi sottopassi tra cui quelli di via delle Cascine, di via Mariti (dove un’auto è rimasta bloccata e una persona è stata soccorsa dai Vigili del fuoco) e di via di Careggi, tutti chiusi al traffico. Ferma la tramvia: la T1 ha ripreso il regolare servizio solo al termine della mattinata, mentre la linea 2 è limitata ai tratti Peretola-Unità e San Marco-Poliziano. Sono stati attivati bus sostitutivi, comunica Gest.

Ci sono state ripercussioni anche sulla circolazione cittadina, con incolonnamenti in zona Ponte alla Vittoria, Ponte all’Indiano e via Bolognese. Code e rallentamenti si sono verificati sull’autostrada A1 per il traffico intenso e i temporali. Allagamenti della carreggiata sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra e Lastra a Signa. A Vaglia alcune vie non sono percorribili, tra cui la SS65 della Futa tra Fontebuona e Vaglia. È in corso un intervento dei vigili del fuoco su via Bolognese, chiusa per un tratto in località Fontebuona, per consentire la rimozione dei detriti presenti sulla strada.

“Situazione sotto controllo, ma prudenza alla guida”

“Una forte perturbazione improvvisa sta interessando Firenze e la Città metropolitana – ha scritto la sindaca di Firenze Sara Funaro su X a seguito del maltempo – Diversi sottopassi e strade sono interessati da allagamenti. La situazione è sotto controllo ed in miglioramento, si raccomanda prudenza alla guida e negli spostamenti“.

Durante la mattinata sono possibili nuove piogge a Firenze, che potrebbero essere anche caratterizzate da brevi e intensi temporali, con colpi di vento. Un miglioramento è atteso nel pomeriggio, con un calo termico in serata.

Fino a quando dura l’allerta meteo in Toscana e a Firenze

Sulla Toscana Nord-Ovest, spiega il Lamma sui social, sta transitando il fronte freddo della perturbazione. Su queste aree si sono registrati cumulati anche superiori ai 200 mm sui rilievi. In particolare a Mulazzo (Massa Carrara) sono caduti oltre 216 millimetri nelle ultime 24 ore, ha fatto sapere il presidente della Regione Eugenio Giani su X. “Aumenti lungo l’asta del fiume Magra contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione a Ponte Magra – scrive il governatore. Nessuna criticità negli altri fiumi. Nelle prossime ore previsti fenomeni meno diffusi e intensi”.

L’allerta meteo in Toscana continuerà fino alle 14 di oggi, salvo proroghe che potranno essere decise con il bollettino atteso per la fine della mattinata. Ecco quali zone sono interessate:

Allerta meteo arancione sulla Toscana nord-occidentale per rischio idrogeologico-idraulico dei corsi d’acqua minori. Per la Lunigiana anche per rischio idraulico dei corsi principali;

per rischio idrogeologico-idraulico dei corsi d’acqua minori. Per la Lunigiana anche per rischio idraulico dei corsi principali; Allerta meteo arancione per il bacino Ombrone-Bisenzio , per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore;

, per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore; Allerta meteo gialla sulla Toscana nord-occidentale per rischio idraulico dei corsi d’acqua principali;

per rischio idraulico dei corsi d’acqua principali; Allerta meteo gialla sulla Toscana nord-orientale (Mugello, Romagna-Toscana, Casentino e Valtiberina) per rischio idrogeologico-idraulico dei corsi d’acqua minori.