Alluvione in Toscana: Legacoop mette a disposizione un fondo

Legacoop Toscana mette a disposizione un fondo per sostenere le cooperative che hanno subito danni a causa dalla forte ondata di maltempo che ha colpito la Toscana tra il 2 e 3 novembre. “Si tratta di una prima risposta per supportare le cooperative in queste fasi iniziali di gestione dell’emergenza – spiega il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini – Abbiamo messo a disposizione un fondo per mandare alcune squadre di soccorso e intervento a sostegno delle realtà che hanno subito danni a causa degli eventi atmosferici”.

I danni alle cooperative

Secondo quanto rilevato da Legacoop Toscana tra le cooperative aderenti, ci sono stati danni importanti all’asilo nido di Campi Bisenzio gestito dalla cooperativa sociale fiorentina Arca: qui è stato inviato aiuto per liberare gli spazi allagati con il sostegno della cooperativa di logistica CFT. Allagamenti ingenti al negozio di Lamporecchio della Cooperativa Montalbano Olio e Vino, colpita anche dalle abbondanti infiltrazioni nel frantoio di Vinci, che hanno coinvolto anche lo stabilimento della Montalbano Agricola Alimentare Toscana, con fortissime ripercussioni sulla campagna di raccolta delle olive in tutta la zona delle colline del Montalbano. La frangitura è ripresa in giornata presso Vinci grazie al lavoro di dipendenti e soci.

Chiesta l’apertura di un tavolo regionale

Legacoop Toscana ha chiesto all’assessore Stefania Saccardi l’apertura di un tavolo specifico per valutare danni e sostegni al settore agricolo dell’area interessata. Pesantemente colpiti i negozi di Unicoop Firenze a Lamporecchio e a Campi Bisenzio. Situazione fortemente critica alla Coop Cerreto Guidi: il punto vendita di Stabbia ha dovuto chiudere nella giornata odierna per l’allagamento del negozio e del vano macchine sottostante. Danni anche per Coop Bisenzio Ombrone, con l’allagamento del parcheggio sotterraneo nel punto vendita di Vaiano e alcuni danni presso il negozio di Vernio. Allagato anche lo stabilimento della Cooperativa Dolciaria di Montelupo Fiorentino.