Aumento pedaggi autostradali 2025: l’A1 e l’A11 costano di più

L’aumento dei pedaggi autostradali, scattato dal 1° gennaio 2025, rende più salato il costo del viaggio sulle tratte gestite da Autostrade per l’Italia, ossia circa la metà dei percorsi a pagamento del Paese. Con l’arrivo del nuovo anno sono entrati in vigore gli adeguamenti delle tariffe al tasso di inflazione. Il rincaro riguarda i 2.800 chilometri gestiti da Aspi (dall’A1 Milano-Bologna-Firenze-Roma all’A11 Firenze-mare), a cui si aggiunge la Napoli-Pompei-Salerno. Non interessa invece altre 22 società concessionarie. Ad esempio l’A15 nel tratto Parma-La Spezia, gestita da Salt, non ha subito alcun aumento.

Quant’è l’aumento dei pedaggi autostradali 2025

Per quanto riguarda la rete di Autostrade per l’Italia l’aumento del pedaggio è stato fissato al +1,8%, valore che corrisponde al tasso programmato di inflazione per il 2025. Per la Società Concessionaria Salerno–Pompei–Napoli è stato riconosciuto un incremento tariffario leggermente inferiore, pari all’1,677%.

L’annuncio è arrivato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ha consentito di incrementare le tariffe solo alle società che hanno aggiornato il proprio piano economico finanziario (in cui tra le altre cose si indica per cosa vengono impiegati i soldi ricavati dal pedaggio). Sempre il Mit, in una nota, ha spiegato che: “La Società Autostrade per l’Italia ha confermato che gli sconti generalizzati per gli utenti saranno mantenuti. La sospensione di tali sconti avrebbe infatti comportato un aumento complessivo delle tariffe pari a circa il 3%”.

Su quali autostrade il pedaggio è più caro?

Ecco quindi l’elenco di tutte le autostrade dov’è scattato l’aumento del pedaggio dal 1° gennaio 2025:

A1 Milano-Napoli

Milano-Napoli A4 Milano – Brescia Ovest

Milano – Brescia Ovest A7 Serravalle Scrivia – Genova Ovest

Serravalle Scrivia – Genova Ovest A8 Milano – Varese

Milano – Varese A9 Lainate – Como – Chiasso

Lainate – Como – Chiasso A10 Genova – Savona

Genova – Savona A11 Firenze – Pisa Nord

Firenze – Pisa Nord A12 Genova – Sestri Levante, Roma – Civitavecchia

Genova – Sestri Levante, Roma – Civitavecchia A13 Bologna – Padova

Bologna – Padova A14 Bologna – Taranto

Bologna – Taranto A16 Napoli – Canosa di Puglia

Napoli – Canosa di Puglia A23 Udine – Travisio

Udine – Travisio A26 Genova Voltri – Gravellona Toce

Genova Voltri – Gravellona Toce A27 Mestre – Belluno

Mestre – Belluno A30 Caserta – Salerno

Caserta – Salerno Salerno–Pompei–Napoli (aumento +1,677%)

Quanto costa ora il pedaggio sull’A1 e sull’A11?

In Toscana questo aumento dei pedaggi autostradali comporterà una maggiore spesa degli utenti durante il 2025 per chi percorre l’A1 e l’A11. Sull’Autostrada del Sole il viaggio in auto (classe A) tra Milano e Napoli costa ora 67,30 euro, tra Firenze Scandicci e Firenze Sud 1,20 euro (20 cent in più se si parte da Firenze Nord), tra Firenze Sud e Arezzo 4,50 euro. Per l’A11 dal casello di Firenze Ovest a Pisa Nord si sborsa un totale di 6,30 euro, per Prato Est 80 centesimi, per Prato Ovest 1,4 euro.