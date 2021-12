Auto sfonda la vetrina di una pasticceria a Firenze sud

Rocambolesco incidente nella mattinata di oggi, 16 dicembre, a Gavinana, nella zona di Firenze sud: durante una manovra, un’auto ha sfondato la vetrina della pasticceria “I Dolci di Massimo” vicino piazza Gualfredotto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime notizie, l’utilitaria sarebbe sfuggita al controllo della conducente, centrando in pieno la vetrina all’angolo tra via Caponsacchi e piazza Gualfredotto, proprio accanto al parcheggio riservato ai disabili. La donna avrebbe ingranato la prima al posto della retromarcia, facendo balzare il veicolo in avanti.

Distrutta la vetrina della pasticceria “I dolci di Massimo”

L’auto ha distrutto l’infisso e ha danneggiato alcuni mobili all’interno del locale, fermandosi pochi metri dopo. Non sono segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale di Firenze e il 118.