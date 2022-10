Autovelox Fi Pi Li: dove sono quelli attivi, la mappa 2022

- Pubblicità -

Sono 12 gli autovelox attivi sulla Fi Pi Li, che funzionano ormai da anni sulla strada di grande comunicazione dove sfrecciano ogni giorno migliaia di veicoli, ecco dove sono: sulla mappa 2022 delle “casette spara-mute” si contano 5 apparecchi in direzione mare e 7 in direzione di Firenze, di cui due sul ramo di Livorno e altrettanti sul troncone di Pisa della superstrada. Si tratta di postazioni fisse dotate di telecamere per il rilevamento della velocità che per la prima volta sono comparse sulla SGC 15 anni fa. Il limite massimo, lo ricordiamo, su gran parte dei 102 chilometri di tracciato, è di 90 chilometri orari.

Gli autovelox attivi sulla Fi Pi Li, in direzione Pisa e Livorno

Sono 5 gli autovelox in funzione per controllare il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli che viaggiano verso la costa: 4 si trovano sul troncone principale tra Firenze e la diramazione Pisa – Livorno e 1 sul ramo pisano. Il tratto verso la città labronica invece non presenta postazioni fisse, in direzione mare, ma solo nel senso opposto. Vediamo nel dettaglio dove sono di preciso gli autovelox attivi sulla Fi Pi Li in direzione mare, con la “mappa” aggiornata al 2022:

km 12 tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, qualche chilometro prima dell’uscita per Ginestra; km 20 tra Montelupo ed Empoli Est, l’autovelox è circa a metà strada tra le due uscite; km 41 tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli, circa tre chilometri dopo l’uscita di Santa Croce; km 47 tra Montopoli e Pontedera, circa tre chilometri prima dell’uscita di Pontedera; (diramazione per Pisa) km 73 tra Pisa nord est e Pisa aeroporto.

Dove sono gli autovelox sulla Fi Pi Li in direzione di Firenze

Chi si sposta invece verso Firenze trova 5 postazioni fisse sul troncone principale della superstrada e altri due autovelox se percorre il ramo che arriva dal porto di Livorno oppure un apparecchio se proviene dal tratto di Pisa. Ecco dove sono in dettaglio:

(diramazione Livorno, direzione Firenze) km 77 tra Livorno porto e Stagno l’autovelox si trova poco dopo l’inizio della superstrada Fi Pi Li; (diramazione Livorno, direzione Firenze) km 63 tra Vicarello e Lavoria, circa un chilometro prima dell’uscita per Lavoria; (diramazione Pisa, direzione Firenze) km 61 tra Cascina e la diramazione per Livorno, due chilometri circa dopo l’uscita; km 45 tra Pontedera e Montopoli, con l’autovelox posizionato circa un chilometro prima dell’uscita di Pontedera; km 32 tra San Miniato ed Empoli Ovest, circa 3 chilometri dopo l’entrata di San Miniato; km 23 tra Empoli ed Empoli Est, circa a metà strada tra le due uscite; km 8 tra Ginestra e Scandicci, 3 chilometri prima dell’uscita di Lastra.

I nuovi autovelox con telecamere sorveglia-traffico sulla Firenze Pisa Livorno

Intanto anche gli apparecchi vengono sostituiti. A inizio 2022, la Città metropolitana di Firenze ha dato il via libera all’installazione di due nuovi autovelox dotati di telecamere di ultima generazione sulla Fi Pi Li: la mappa non cambia, perché le nuove strumentazioni sostituiscono quelle ormai vecchie posizionate tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa nelle due direzioni. Questo tipo di tecnologia monitora anche il traffico sulla Firenze – Pisa -Livorno, comunicando in tempo reale i dati alla centrale operativa della Città Metropolitana. Intanto in città a Firenze sono arrivati i velocar, l’evoluzione dei “vecchi” autovelox che hanno fatto fioccare le multe per eccesso di velocità.