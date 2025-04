100mila euro per lo sport dal Bando 2025 di Publiacqua

- Pubblicità -

Un sostegno economico alle società e alle associazioni sportive che portano avanti progetti di alto valore sociale, educativo e inclusivo, in 46 Comuni tra Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo: il Bando Sport 2025 di Publiacqua stanzia in tutto 100 mila euro. “Questo è un forte riconoscimento a tutte quelle realtà che contribuiscono al miglioramento e alla crescita della società – ha spiegato il presidente di Publiacqua Nicola Perini -. Piccoli e grandi progetti che hanno una funzione rilevante all’interno della nostra comunità“. Negli ultimi 5 anni l’iniziativa ha permesso di finanziare oltre 140 progetti per un totale di mezzo milione di euro.

Come partecipare al Bando Sport 2025 di Publiacqua

I fondi sono destinati ad associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), federazioni sportive, gruppi e circoli sportivi, società cooperative dilettantistiche, organizzazioni senza scopo di lucro (pubbliche e private) con sede sociale in uno dei 46 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico.

Fino al 19 maggio 2025 potranno fare domanda dei contributi del Bando Sport, compilando il form online sul sito di Publiacqua. Ogni progetto potrà ricevere al massimo 10 mila euro, da impiegare per diverse finalità: dalla copertura delle quote di iscrizione per i corsi, all’acquisto di attrezzature utili alla pratica sportiva dei diversamente abili. Entro il 15 giugno i soggetti che avranno fatto richiesta dei contributi, a seguito della valutazione di un’apposita commissione, riceveranno una risposta da Publiacqua. I progetti dovranno concludersi entro il 30 maggio 2026.

Le finalità

Tra gli obiettivi del bando, il sostegno ad attività che diano accesso allo sport anche alle fasce più fragili della popolazione a livello sociale ed economico; combattere il disagio giovanile; contrastare la povertà educativa e valorizzare iniziative rivolte a persone con diversi tipi di disabilità fisica, psico-mentale e sensoriale.

“Questo tipo di interventi rispecchiano le richieste avanzate dall’assemblea dei soci di questa azienda – ha detto il presidente di Publiacqua Perini durante la presentazione del Bando Sport 2025 – i sindaci ci chiedono di lavorare sulla creazione di un bene pubblico che possa ricadere sul territorio in diverse forme, come nel caso di questi bandi“. Nelle settimane scorse il gestore idrico ha lanciato anche il Bando Cultura, dedicato alle realtà che portano avanti iniziative ed eventi culturali.