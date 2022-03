Biclò vince la quarta edizione di Smart and Coop

Il team Biclò vince la quarta edizione di Smart & Coop, il bando promosso da Legacoop Toscana e Fondazione CR Firenze per sostenere la nascita di nuove cooperative di giovani. L’idea vincente proposta dal gruppo è quella di realizzare un network di ciclostazioni sicure per mezzi di mobilità green: bici tradizionali, elettriche, monopattini.

Sono stati tre i gruppi di giovani premiati a conclusione della quarta edizione del bando.

Smart and Coop 4: ecco chi sono i vincitori

Vediamo chi sono i vincitori del bando Smart and Coop 4. Al primo posto, come detto, si classifica Biclò, che riceverà un contributo di 30mila euro. Il team è composto da Andrea Brunetti, Jacopo Ammendola, Edoardo Amato, Eleonora Caroppo . Partendo dall’area metropolitana fiorentina, Biclò punta a garantire ai soci della nascente cooperativa la possibilità di parcheggiare in sicurezza il proprio mezzo personale. Le “Biclostazioni” avranno accesso automatizzato tramite app, saranno al coperto, videosorvegliate, dotate di rastrelliere, di prese di ricarica per i mezzi elettrici e di kit per la prima manutenzione.

CSU: a Firenze nascerà la prima cooperativa di studenti universitari in Italia

Al 2° posto si classifica CSU – Cooperativa Studentesca Universitaria. CSU si propone come prima cooperativa di studenti universitari in Italia, sul modello di esperienze già esistenti in altri Paesi europei. Il gruppo riceverà un contributo di 10mila euro. Il gruppo che ha proposto l’idea è formato da Dora del Fabbro, Lorenzo Lippi, Ruben Zappoli, Aldo Iacona. La nascente cooperativa creerà una serie di servizi di supporto agli universitari che studiano a Firenze, dalla ricerca di opportunità di lavoro saltuario o stagionale ai gruppi di acquisto libri fino all’organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

Con COOPWEB servizi digitali su misura per le pmi

Si piazza al terzo posto per il gruppo COOPWEB, a cui viene assegnato un contributo di 6.500 euro per realizzare servizi digitali su misura per le pmi. Il team composto da Diego Namkhai, Elisa Sestini, Ivan Arienti vuole dare vita a una cooperativa di professionisti che offrirà servizi personalizzati per accompagnare le micro e piccole aziende nei processi di transizione digitale (sviluppo siti web, e-shop ed applicativi per le pmi).

Il bando Smart and Coop è promosso da Fondazione CR Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione NOI-Legacoop Toscana, in collaborazione con Impact Hub Firenze e Centered Lab.