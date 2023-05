Black Friday 2023 a maggio: nel weekend i “saldi” di primavera

- Pubblicità -

Non c’è solo quello del 24 novembre, adesso anche a Firenze spunta il Black Friday del 26 maggio 2023: le grandi catene di abbigliamento hanno ribattezzato questi “saldi” di primavera in modi diversi, dagli sconti summer edition fino al black weekend con promozioni che dal venerdì si estendono pure al sabato e alla domenica. Bisogna però dire che rispetto al “cugino” d’autunno, questo appuntamento con il venerdì nero dello shopping vede adesioni molto ridotte. Almeno per il momento. La maggior parte delle promozioni arriva infatti dai grandi gruppi e dai centri commerciali. Si va dalla Rinascente alla Coin, dai Gigli di Campi Bisenzio all’outlet di Barberino.

Rinascente e Coin

La Rinascente ad esempio ha lanciato i “Black Friday Days Summer edition“, che sono partiti lunedì scorso e che continuano fino al prossimo 31 maggio 2023, a cui aderisce anche il grande magazzino di Firenze, in piazza della Repubblica. Gli sconti riguardano una selezione di prodotti e arrivano fino a un massimo del 50%.

I negozi Coin – tra cui il nuovo punto vendita alla Loggia del Grano – invece propongono la promozione “Welcome summer“, con uno sconto del 20% su abbigliamento, intimo, accessori, calzature, articoli per bambini, per la bellezza e per la casa, sui marchi aderenti. Una riduzione aggiuntiva del 10% è riservata a chi spende più di 200 euro e per ogni acquisto si riceve un buono sconto da usare dal 29 maggio al 4 giugno.

Black Friday weekend a Firenze, dal 26 maggio 2023

Ci sono poi i grandi shopping center che rilanciano questo appuntamento “fuori stagione”. Il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, ha annunciato un Black Weekend di primavera, da venerdì 26 a domenica 28 maggio 2023, con sconti e offerte su una selezione di prodotti, negli 83 negozi aderenti all’iniziativa. Si va dalle boutique di abbigliamento ai punti ristoro fino agli articoli per la casa.

Anche l’outlet di Barberino di Mugello, dal 26 al 28 maggio, propone il Black Friday summer edition 2023, con sconti che partono dal 30% per toccare in alcuni casi il 70% (sempre su articoli selezionati dai diversi negozi), offerte che sono consultabili anche online. Promozioni a tempo, quindi, per invogliare i consumatori a comprare in un momento di contrazione degli acquisti a causa dell’inflazione galoppante. Per l’inizio dei saldi estivi 2023 veri e propri, quelli regolati dalle norme regionali e nazionali, in Toscana bisognerà aspettare giovedì 6 luglio.