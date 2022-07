Blackout a Firenze: guasto elettrico a Gavinana e piazzale Michelangelo

Pubblicità

Un blackout elettrico sta interessando la zona di piazzale Michelangelo e quella di Gavinana, alla prima periferia di Firenze: il guasto si è verificato intorno alle ore 15.30 di oggi, lunedì 25 luglio 2022, dopo qualche calo di tensione registrato nel primissimo pomeriggio. Numerose le famiglie rimaste senza corrente. Segnalazioni arrivano dalla zona di piazza Gualfredotto, via Coluccio Salutati, via di Ripoli, via Traversari, via Datini, via Niccolò da Uzzano, viale Giannotti. Molte persone, tra cui negozianti e ristoratori, sono usciti in strada per capire cosa fosse successo.

Tecnici al lavoro per il blackout elettrico a Firenze sud

Da quanto si apprende da fonti del Comune di Firenze, il blackout è stato causato da un doppio guasto elettrico alla rete. E-distribuzione ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Al momento il ripristino della situazione è previsto entro le ore 20. Attenzione anche ai semafori di alcune zone di Gavinana e piazzale Michelangelo, che per effetto del blackout sono fuori uso: lo comunica su Twitter Stefano Giorgetti, assessore alla mobilità del Comune di Firenze.

Pubblicità

Per informazioni è attivo il numero verde 803.500 di E-distribuzione per la segnalazione dei guasti oppure è possibile consultare il sito internet, tenendo a portata di mano il numero POD riportato sulla bolletta elettrica.