Primo passo per il blocco degli affitti turistici brevi in centro a Firenze

Passi avanti verso il blocco degli affitti turistici brevi a Firenze, nell’area Unesco che comprende il centro storico, con novità da Palazzo Vecchio. Nelle commissioni Sviluppo economico e Urbanistica è iniziato l’iter per arrivare all’approvazione della delibera che di fatto blocca i nuovi Airbnb nella zona centrale. Il primo step c’è stato il 6 settembre con la discussione, alla quale ha partecipato anche il sindaco Dario Nardella. La prossima settimana ci sarà la votazione e poi la delibera approderà in Consiglio comunale.

Blocco affitti turistici brevi Firenze: le parole di Nardella

Sul blocco degli affitti turistici brevi a Firenze e la norma anti-Airbnb il sindaco di Firenze Dario Nardella è stato chiaro, affermando che esiste una diretta correlazione tra lo spaventoso aumento dei costi degli affitti e l’aumento altrettanto spaventoso di Airbnb in città. “Il 75% dei casi di affitti turistici brevi si concentra sul 5% del territorio comunale”, commenta. Secondo Nardella la delibera “ha una solidità giuridica e riteniamo di affrontare eventuali contenziosi che si dovessero verificare: preciso che la norma non è retroattiva”. Perplessità invece da Fratelli d’Italia secondo cui invece si rischia di dover affrontare diversi ricorsi a livello giuridico.

Cosa cambia per gli affitti turistici brevi nel centro storico

Cosa prevede esattamente la delibera sul blocco degli affitti turistici a Firenze? Intanto si parla di affitti turistici brevi e appunto la norma non è retroattiva. L’atto prevede la possibilità di utilizzare il proprio alloggio per un affitto turistico breve solo fuori dal centro storico di Firenze, ma pure l’azzeramento dell’Imu seconda casa per tre anni a tutti i proprietari che convertiranno l’uso di residenza temporanea all’affitto lungo.

L’attacco al governo

Sul blocco degli affitti turistici brevi a Firenze Nardella ha attaccato il governo. Parlando della bozza di legge sulla regolazione del fenomeno degli affitti brevi il giudizio è negativo tanto che Anci ha inviato un documento dove si fa presente che la proposta è inadeguata. All’interno della bozza di Roma si prevede come unica misura il divieto della possibilità del pernottamento di un solo giorno, portandolo a due. “Per noi è un misura inefficace perché il pernottamento medio a Firenze è di quasi tre giorni”, ha spiegato Nardella.