Bonus 150 euro (novembre): a chi spetta, dipendenti e pensionati

Con il decreto aiuti ter arriva un nuovo contributo sociale una tantum per chi ha un reddito medio-basso: si tratta del bonus 150 euro il cui pagamento sarà previsto tra novembre e dicembre 2022 per dipendenti e pensionati. Si tratta di una nuova misura decisa dal governo per aiutare le fasce di popolazione più colpite dal caro bollette. Il bonus 150 euro di novembre però avrà dei requisiti diversi dal contributo da 200 euro previsto nei mesi scorsi: ecco a chi spetta, come funziona e come richiederlo.

Dipendenti e pensionati: a chi spetta il bonus 150 euro per il mese di novembre 2022, il limite di reddito

Mentre il contributo da 200 euro non è stato prorogato, il decreto aiuti ter istituisce un nuovo bonus da 150 euro che sarà pagato a circa 22 milioni di lavoratori, tra dipendenti e pensionati, in base alla retribuzione imponibile, dunque a seconda del proprio reddito lordo e non dell’Isee. Ecco a chi spetta:

bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti che a novembre 2022 avranno una retribuzione imponibile non superiore a 1.538;

che a novembre 2022 avranno una retribuzione imponibile non superiore a 1.538; bonus 150 euro per i pensionati con redditi annui inferiori a 20.000 euro lordi;

con redditi annui inferiori a 20.000 euro lordi; bonus 150 euro per i lavoratori autonomi con redditi annui inferiori a 20.000 euro lordi;

con redditi annui inferiori a 20.000 euro lordi; stagionali (a tempo determinato e intermittenti) con almeno 50 giornate lavorate nel 2021;

(a tempo determinato e intermittenti) con almeno 50 giornate lavorate nel 2021; bonus 150 euro per co.co.co., dottorandi e assegnisti, collaboratori sportivi, lavoratori dello spettacolo , con redditi annui inferiori a 20.000 euro lordi;

, con redditi annui inferiori a 20.000 euro lordi; chi percepisce il reddito di cittadinanza (Rdc);

(Rdc); chi percepisce l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL) o l’indennità di disoccupazione agricola.

Come richiederlo? Arriva anche a dicembre?

In sostanza il bonus 150 euro spetta alle stesse categorie del “vecchio” contributo una tantum da 200 euro, ma il limite di reddito scende da 35.000 a 20.000 euro. Anche le modalità per richiederlo saranno le stesse: il bonus 150 euro arriverà in automatico nella busta paga dei dipendenti e sul cedolino Inps di novembre per i pensionati che rispettano i requisiti, allo stesso modo il pagamento sarà automatico per chi spetta il reddito di cittadinanza o la disoccupazione.

Per gli autonomi e le partite IVA si attendono i dettagli (allo stesso modo di come si aspetta la data per presentare la domanda per il bonus 200 euro). Ulteriori dettagli arriveranno con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto aiuti ter e degli eventuali decreti attuativi. Durante la conferenza stampa sul provvedimento, il ministro dell’Economia Daniele Franco, ha detto che il bonus da 150 euro sarà previsto a novembre e “probabilmente a dicembre 2022“. Anche su questo punto si attendono novità.