Bonus 200 euro, decreto aiuti: proroga per agosto e settembre?

Governo al lavoro sul decreto aiuti bis, tra le ipotesi l'arrivo ad agosto del bonus 200 euro per chi è stato escluso dalla prima tranche, la decontribuzione dello stipendio per i dipendenti e l'aumento delle pensioni

Ci sono novità nella discussione sulla possibile proroga del bonus 200 euro anche nei mesi di agosto e settembre 2022: il governo è orientato a sostituirlo, nel decreto aiuti bis, con una decontribuzione per i lavoratori dipendenti, mentre il pagamento dei 200 euro sarà introdotto solo per chi è stato escluso finora dall’una tantum e per i pensionati scatterà la rivalutazione della pensione. È quanto emerge dal confronto tra il governo Draghi, incaricato degli affari correnti fino alle elezioni e alla formazione del nuovo esecutivo, e i sindacati.

Bonus 200 euro, no alla proroga anche ad agosto e settembre 2022: decontribuzione nel decreto aiuti bis

A differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno già percepito il bonus 200 euro a luglio con il decreto aiuti bis non ci sarà la proroga del contributo per i mesi di agosto e settembre 2022. In compenso scatterà una decontribuzione in busta paga (ossia uno “sconto” sulle tasse che potrebbe arrivare fino all’1%) per chi ha un reddito fino a 35.000 euro: una misura più strutturale che, secondo quanto richiesto dai sindacati, potrà andare avanti anche a settembre, ottobre, novembre e dicembre. In sostanza aumenterà il netto in busta paga. La replica del pagamento dei 200 euro invece è sfumata, per gli alti costi che avrebbe avuto la misura. Tramontata inoltre l’ipotesi di un taglio dell’Iva sui beni essenziali, ritenuta anche questa troppo onerosa per i conti dello Stato.

A chi spetta il bonus 200 euro ad agosto 2022: precari, lavoratori agricoli e collaboratori sportivi

Se per i dipendenti pubblici e privati scatterà la decontribuzione fino al termine del 2022, il governo sta pensando di introdurre nel decreto aiuti di agosto il bonus di 200 euro per chi è stato finora escluso: precari della scuola, lavoratori agricoli stagionali, precari dello spettacolo e anche i collaboratori sportivi. Andranno ora decisi i requisiti e le modalità per fare domanda. Come detto la discussione è in corso e non sono esclusi colpi di scena nei prossimi giorni. Intanto gli autonomi, gli iscritti alle casse pensionistiche private e le partite Iva attendono ancora notizie sulla richiesta e sul pagamento del vecchio bonus da ottobre, che per le altre categorie è stato affidato all’Inps.

L’aumento delle pensioni per la rivalutazione anticipata

Pare quindi molto probabile che ad agosto non ci sarà la proroga del bonus di 200 euro anche per i pensionati, in favore dei quali scatterà però – forse già a settembre – l’adeguamento degli assegni più bassi, con la rivalutazione della pensione. Questo aggiustamento, pensato per far recuperare il potere di acquisto perso con l’inflazione, scatterebbe quindi in anticipo di 4 mesi, rispetto all’aumento attualmente previsto da gennaio 2023.

Quando arriva il decreto aiuti bis su bonus 200 euro, decontribuzione e adeguamento delle pensioni

Bonus 200 euro, decontribuzione e rivalutazione delle pensioni saranno solo alcune delle misure che potranno trovare spazio nel testo del decreto aiuti bis, che conterrà probabilmente anche la proroga del taglio delle accise su benzina e carburanti dopo il 21 agosto 2022 e gli sconti nelle bollette energetiche. La “dote” per questo provvedimento è di 14 miliardi di euro, che arrivano dall’extra gettito. Il confronto è in corso e, se non ci saranno intoppi, il decreto aiuti bis sarà approvato durante la prima settimana di agosto per arrivare poi in Gazzetta Ufficiale.