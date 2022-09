Decreto aiuti 2022 (bis e ter): quando in Gazzetta Ufficiale

Iter travagliato per il decreto aiuti bis 2022 mentre è in arrivo un nuovo decreto energia: i tempi della pubblicazione sul pdf della Gazzetta Ufficiale

Ultimo passaggio in Senato, prima dell’arrivo sul pdf della Gazzetta Ufficiale, del decreto aiuti bis convertito in legge, mentre oggi – 16 settembre – il Consiglio dei ministri si riunisce per varare un nuovo decreto aiuti 2022 (il “ter”) contro il caro-energia. Si tratta di due provvedimenti che introducono misure per far fronte alla spirale inflattiva, ma che prevedono anche novità per lo smart working e il superbonus. Per vedere i loro effetti bisognerà però aspettare qualche giorno con la pubblicazione in Gazzetta e l’entrata in vigore.

Quando arriva il decreto aiuti bis e le novità per smart working e super bonus

La conversione in legge del decreto aiuti bis 2022 introdurrà alcune novità, dopo l’approvazione definitiva da parte del Senato, prevista per il 20 settembre 2022, e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’iter si è allungato per la comparsa, nel testo varato due giorni fa sempre da Palazzo Madama, dello stop al tetto agli stipendi per i manager della Pubblica amministrazione. Un emendamento criticato da molti e dallo stesso governo: il tetto è stato reintrodotto con un emendamento alla Camera (che ha dato l’ok ieri, 15 settembre), ma così facendo il testo deve tornare ora al Senato per l’approvazione definitiva.

Con la conversione in legge del decreto aiuti bis ci saranno novità per lo smart working di fragili e genitori di figli fino ai 14 anni, con la proroga fino al 31 dicembre 2022, per il superbonus (limitando la responsabilità in solido delle imprese coinvolte nella cessione dei crediti ai soli casi di dolo e colpa grave), per i bonus trasporti, bonus tv e psicologo, finanziati con maggiori risorse.

Il nuovo decreto aiuti ter

Mentre finisce l’iter del “bis”, inizia il percorso di un nuovo decreto legge energia, il decreto aiuti ter che arriva oggi – 16 settembre 2022 – in Consiglio dei ministri con misure urgenti a sostegno di famiglie e imprese per far fronte ai rincari di elettricità e metano. Tra le novità sul tavolo, l’estensione del bonus sociale per luce e gas alle famiglie con un Isee fino a 15.000 euro (oggi arriva fino a 12.000 euro) e circa 10 miliardi in favore del tessuto produttivo con la proroga e l’estensione del credito di imposta contro il caro-bollette.

Decreto aiuti 2022 bis e ter: quando sul pdf della Gazzetta Ufficiale

Ricapitoliamo quindi i tempi. Il decreto aiuti bis approderà al Senato martedì 20 settembre 2022 per l’approvazione definitiva (salvo ulteriori colpi di scena), quindi verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale non prima di metà settimana. I tempi potrebbero essere più stretti per il nuovo decreto aiuti ter, che il Consiglio dei ministri si appresta a scrivere oggi, 16 settembre 2022: in questo caso la pubblicazione in Gazzetta sarà probabilmente nei primi giorni della prossima settimana.