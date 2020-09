Bonus internet 2020: come richiederlo per famiglie e imprese

Uno sconto sulla connessione veloce di casa, la cosiddetta fibra: è il cosiddetto “bonus internet” che arriverà in quest’ultima parte del 2020 per le famiglie con redditi medio-bassi grazie a un voucher che varierà in base al valore Isee, da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro, e per le imprese (fino a 2.000 euro), ma come richiederlo?

La misura dipende dal Ministero per lo Sviluppo economico, in una sigla Mise, che dovrà ora pubblicare un decreto attuativo, mentre la sua aziende in-house Infratel (società del gruppo Invitalia) si occuperà della selezione degli operatori di telefonia e telecomunicazioni che si accrediteranno per questa misura con delle specifiche offerte.

Voucher per la fibra: a quanto ammonta e come funziona

Secondo quanto reso noto finora, il “buono” per la connessione internet spetterà alle famiglie con un Isee fino a 50.000 euro ma con due fasce: con un Isee sotto a 20.000 euro si avrà diritto a 500 euro di contributo, cifra che scenderà a 200 euro nel caso di nuclei familiari con un Isee tra i 20.000 e i 50.000 euro. Il bonus internet potrà essere richiesto per la connessione di casa, con una velocità di almeno 30 megabit al secondo. I dettagli, come detto, arriveranno però con il decreto attuativo.

Il bonus internet 2020 per le imprese

Previsto poi un contributo anche per la digitalizzazione delle imprese: in questo caso il bonus internet andrà da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro. L’ammontare dell’agevolazione dipenderà da diversi fattori, come ad esempio la grandezza dell’azienda, e la velocità della banda larga che dovrà essere di almeno 30 megabit al secondo o 1 gigabit, a seconda della copertura di rete.

Bonus internet 2020, come richiederlo (senza fare domanda a Infratel)

Il bonus internet sarà una tantum e per goderne si potrà fare domanda direttamente agli operatori di telecomunicazione accreditati, una volta selezionati da Infratel: la società, che dipende dal Mise, ha chiarito che le famiglie non devono registrarsi online per il voucher, perché la procedura di accreditamento è infatti rivolta solo ai gestori i servizi telefonici. Come richiedere quindi il bonus internet 2020? Bisognerà attendere che la lista completa degli operatori aderenti, con le relative offerte, sia pubblicata sul sito di Infratel.

Questo avverrà però solo dopo la pubblicazione del decreto attuativo del Ministero per lo Sviluppo economico, con tutti i particolari sul bonus internet e anche sul voucher pc.