Bonus computer 2020: 500 euro per l’acquisto di un pc

Un buono da 500 euro riservato ai redditi bassi per l'acquisto di pc, tablet o connessione a internet: come funziona il bonus computer

Un buono da 500 euro per l’acquisto di pc, tablet o di servizi di connessione internet: è il bonus computer 2020, una delle proposte al vaglio del governo che potrebbe entrare a far parte del Programma nazionale di riforma.

Il Programma nazionale di riforma è il documento di programmazione triennale che mette insieme misure macroeconomiche e di bilancio, riforme strutturali e politiche del lavoro. Una collezione di linee guida per l’agire del governo nel triennio successivo all’approvazione del documento. Il Consiglio dei ministri ha approvato in questi giorni il Programma nazionale di riforma italiano aggiornato al nuovo scenario della crisi coronavirus.

A fianco di misure di più ampia portata e impatto – dal fisco ai trasporti, dalla scuola agli investimenti – nel Programma ci sono anche proposte più modeste per dimensioni. Tra queste, la proposta di un bonus computer da introdurre nel 2020.

Come funziona il bonus computer

Ciò a cui il governo sta pensando è un bonus da 500 euro per l’acquisto di pc o tablet. Sarebbe riservato alle famiglie meno facoltose, con Isee al di sotto dei 20 mila euro. Il bonus computer sarebbe spendibile anche per il pagamento di servizi dei provider internet: in sostanza, il prezzo della connessione.

Le famiglie con redditi Isee superiori a 20 mila euro non resterebbero tuttavia escluse. Per loro si parla di un bonus ridotto, dal valore di 200 euro.

Di un bonus computer si era cominciato a parlare già a maggio 2020, quando il governo e il parlamento stavano lavorando ai precedenti decreti per la gestione dell’emergenza coronavirus. Fin qui rimasta fuori dai provvedimenti, l’idea è tornata sul tavolo di Palazzo Chigi.

Una misura pensata come tentativo di ridurre il digital divide, soprattutto per le famiglie più bisognose. Favorendo l’accessibilità alla tecnologia e alla connessione internet in tempi di lavoro da remoto e la didattica a distanza.