Bonus trasporti Autolinee Toscane, come fare domanda per l’abbonamento

Pubblicità

Sono partite oggi le richieste del Bonus trasporti da 60 euro anche per l’abbonamento di Autolinee Toscane, la Spa che è gestore unico in Toscana del trasporto pubblico locale su gomma (a cui fanno capo ad esempio le linee gestite un tempo da Ataf). La domanda può essere fatta subito, ma per usare il voucher bisognerà aspettare fine mese, ha comunicato l’azienda. Un aspetto che ha suscitato le proteste di molti utenti anche sui social. Ma vediamo come funziona la domanda online per il Bonus trasporti 2022 e il codice assegnato dal Ministero ad Autolinee toscane.

Il sito per richiedere il Bonus trasporti 2022 da 60 euro

Come per tutti gli altri gestori del trasporto locale, tra cui Trenitalia, basta collegarsi al sito ufficiale del Bonus trasporti 2022 predisposto dal Ministero del Lavoro all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Per accedere bisogna essere in possesso delle credenziali Spid oppure della CIE, la carta di identità elettronica. Una volta entrati è necessario cliccare sul pulsante “Richiedi bonus”, confermare i propri dati o immettere quelli del minore a carico per cui si vuole richiedere il buono e selezionare la cifra dell’agevolazione (fino a un massimo di 60 euro). Il requisito essenziale è avere un reddito lordo annuale non superiore a 35.000 euro nel 2021 (qui spieghiamo nel dettaglio come funziona il bonus trasporti).

Come fare domanda online del Bonus trasporti 2022 per l’abbonamento di Autolinee Toscane

Pubblicità

Per fare domanda online del Bonus trasporti 2022, utilizzabile per l’abbonamento annuale o per gli abbonamenti mensili, è necessario inserire il codice del gestore, che nel caso di Autolinee Toscane è “Toscane Spa“, attenzione a non selezionare la voce “Rti consorzio Mas + (mandataria) Autolinee Toscane” perché fa riferimento a un altro gestore. Allo stesso modo non saranno validi i buoni con nomi di vecchi gestori del servizio pubblico. Il voucher infatti è nominativo e può essere speso solo nel gestore selezionato. Se si è sbagliato non resta che annullare il bonus, andando nella scheda “Visualizza bonus” e cliccando sopra l’icona a forma di cestino. Poi andrà richiesta un nuovo buono. È consentito infatti fare domanda solo di un voucher ogni mese.

Come, dove e quando usare il voucher per gli abbonamenti

Il bonus trasporti di massimo 60 euro può essere usato per richiedere uno sconto sull’abbonamento entro la fine del mese di rilascio del voucher (in questo caso entro il 30 settembre 2022) anche per comprare un abbonamento con validità dal mese successivo: nel caso di Autolinee Toscane l’azienda ha fatto sapere che si potrà utilizzare solo online a partire dal 26 settembre 2022. Quindi a fine mese collegandosi sul sito shop.at-bus.it si potranno acquistare gli abbonamenti annuali o l’abbonamento mensile di ottobre per i mezzi di Autolinee Toscane su cui usufruire della riduzione per il Bonus trasporti 2022.

Pubblicità

“Abbiamo ricevuto le specifiche tecniche dal Ministero in data 26 agosto – spiega l’azienda sul suo sito ufficiale – stiamo lavorando all’implementazione del nostro canale di vendita per permettere agli utenti di utilizzare il bonus per l’acquisto di abbonamenti mensili, plurimensili e annuali su shop.at-bus.it”. Fino a esaurimento dei fondi, con la stessa procedura ogni cittadino potrà richiedere un buono ogni mese fino a dicembre.