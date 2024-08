Quando inizia la scuola in Toscana: calendario scolastico 2024-2025

- Pubblicità -

Quest’anno l’inizio della scuola in Toscana scala di un giorno: gli studenti avranno 24 ore di vacanze estive in più rispetto al normale calendario. “Merito” di una domenica che ha spostato in avanti la ripresa delle lezioni. Per il resto le direttive regionali hanno confermato la consueta scansione con due settimane di vacanze di Natale, 6 giorni per Pasqua e qualche festa durante l’anno anche con possibilità di far ponte. Vediamo allora quando comincia e finisce la scuola in Toscana, in base al calendario scolastico 2024-2025, e come cadono quest’anno le feste nazionali.

Quando inizia la scuola in Toscana: l’anno scolastico 2024-2025

Secondo le linee guida della Regione, che ormai di anno in anno vengono riproposte, di norma gli istituti dovrebbero riaprire per le lezioni il 15 settembre. Data che però quest’anno coincide con la domenica. A dettare le regole è la delibera della giunta n°288 del 27 marzo 2017, che prevede uno slittamento di un giorno nel caso il suono della prima campanella coincida da calendario con un giorno festivo. Quindi l’inizio della scuola in Toscana è fissato per lunedì 16 settembre 2024, per le scuole di ogni ordine e grado, mentre la fine sarà martedì 10 giugno 2025 (il 30 giugno per la scuola materna). I singoli istituti, per effetto dell’autonomia scolastica, possono comunque decidere piccole variazioni del calendario scolastico regionale, ad esempio prevedendo alcuni ponti durante l’anno.

Il calendario scolastico 2024/2025: quando sono le vacanze di Natale e di Pasqua in Toscana

Anche se sembreranno ancora molto lontane, ci sono già le date delle vacanze di Natale 2024 e Pasqua 2025, quando le scuole resteranno chiuse. Alla fine dell’anno lo stop per le festività è fissato dalla vigilia fino al ponte dell’Epifania: gli studenti resteranno a casa da martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio compresi. Pasqua 2025 cadrà a metà aprile, più ravvicinata con il ponte della Liberazione: l’inizio delle vacanze è fissato per giovedì santo (17 aprile) e il ritorno a scuola mercoledì 23 aprile. Sempre che gli istituti non decidano di far ponte.

Scuola e ponti

Per tirare il fiato tra una lezione e l’altra nell’anno scolastico 2024-2025 ci sarà infatti anche qualche ponte, complice il calendario (soprattutto per chi non va a scuola il sabato). Il primo stop è venerdì 1° novembre, festa di Tutti i Santi. Niente pausa per l’Immacolata concezione, perché quest’anno l’8 dicembre cade di domenica. Nel 2025 per i più fortunati si prospetta il mega-ponte di Pasqua: alcuni potranno evitare di tornare sui banchi dalle vacanze il 23 aprile e prolungare la pausa fino al weekend della Liberazione, venerdì 25 aprile. La festa dei lavoratori del 1° maggio invece cade di giovedì. Altro ponte a inizio giugno per le celebrazioni per la Repubblica italiana: tutti a casa lunedì 2 giugno 2025. A questi giorni va poi aggiunto, a seconda del comune della Toscana in cui ci si trova, l’eventuale giorno del patrono. Il 30 novembre per la Festa della Toscana si va a scuola regolarmente.

Quando inizia e finisce la scuola in Toscana e tutte le date del calendario scolastico 2024-2025

Ecco in sintesi allora i capisaldi del calendario scolastico 2024-2025 della Toscana (come detto alcune scuole possono fare piccoli cambiamenti):

Inizio della scuola in Toscana – lunedì 16 settembre 2024

– lunedì 16 settembre 2024 Festa di Tutti i Santi – venerdì 1° novembre 2024 (possibile ponte)

– venerdì 1° novembre 2024 (possibile ponte) Vacanze di Natale 2024 – scuole chiuse da martedì 24 dicembre 2024 a lunedì 06 gennaio 2025 compresi

– scuole chiuse da martedì 24 dicembre 2024 a lunedì 06 gennaio 2025 compresi Vacanze di Pasqua 2025 – scuole chiuse giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025 compresi

– scuole chiuse giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025 compresi Festa della Liberazione – venerdì 25 aprile 2025 (possibile ponte)

– venerdì 25 aprile 2025 (possibile ponte) Festa del Lavoro – giovedì 1° maggio 2025

– giovedì 1° maggio 2025 Festa della Repubblica – lunedì 2 giugno 2025 (ponte)

– lunedì 2 giugno 2025 (ponte) Fine della scuola in Toscana – martedì 10 giugno 2025 (30 giugno per la scuola dell’infanzia)