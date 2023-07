Quando inizia la scuola in Toscana: tutto il calendario scolastico 2023/2024

- Pubblicità -

Nessun posticipo (almeno per il momento), anche quest’anno la scuola in Toscana inizia a metà settembre: l’ufficio scolastico regionale della Toscana ha comunicato agli istituti il calendario scolastico 2023/2024 confermando le linee guida sull’inizio e sulla fine delle lezioni, oltre che sulle vacanze. Tutti sui banchi quindi, ma restano delle piccole modifiche legate all’autonomia scolastica, che consente alle singole scuole di “ritoccare” leggermente le date, in base alle esigenze didattiche. Vediamo allora tutti i dettagli, quando comincia e finisce la scuola in Toscana e anche i possibili ponti.

L’inizio della scuola in Toscana, ecco quando comincia nel 2023

Come stabilito ormai 6 anni fa da una delibera della Regione Toscana, anche il calendario 2023/2024 delle lezioni della scuola inizia venerdì 15 settembre (sempre che i singoli istituti non decidano uno slittamento del suono della prima campanella a lunedì 18). Nonostante a metà luglio il Consiglio regionale toscano abbia approvato all’unanimità una mozione che chiedeva il posticipo dell’inizio delle lezioni al lunedì, nel caso che – come quest’anno – il 15 settembre cada di venerdì, sembra ormai difficile, se non impossibile, che siano modificate le direttive 2023/2024. Questo perché i singoli istituti hanno ormai definito il loro calendario.

- Pubblicità -

Quando iniziano le vacanze di Natale e di Pasqua in Toscana: il calendario scolastico 2023/2024

Stabilite anche le date delle pause nelle lezioni. Il primo stop più corposo, dopo le festività del 1° novembre (che cade in mezzo alla settimana) e dell’8 dicembre (festa invece attaccata al weekend), sarà come di consueto a fine dell’anno solare. Ma stavolta sarà più lungo del solito. L‘inizio delle vacanze di Natale 2023 è infatti fissato domenica 24 dicembre (dal 23 dicembre per chi non fa lezione al sabato) e le “ferie” degli alunni finiranno lunedì 8 gennaio, quando bimbi e ragazzi torneranno a scuola.

Pausa più natalizia più estesa quest’anno, visto che secondo le direttive della Regione Toscana le vacanze dovrebbero finire il 7 gennaio, data che quest’anno cade di domenica, regalando un giorno extra a casa agli studenti. Per quanto riguarda invece le vacanze di Pasqua 2024, non ci sono sorprese sul calendario: in Toscana i giorni di pausa dalle lezioni di scuola saranno sei, come di consueto: lo stop comincia da giovedì 28 marzo e va avanti fino a martedì 2 aprile 2024 compreso.

- Pubblicità -

Il calendario delle feste e dei ponti

Di quando in quando, il calendario riserva qualche sorpresa anche sul fronte dei ponti e nel caso dell’anno scolastico 2023/2024 non bisognerà aspettare le vacanze di Natale per una prima pausa di una manciata di giorni. Ognissanti, il 1° novembre, cade di mercoledì (difficile quindi attaccarci altre date di stop), in compenso la festa dell’Immacolata Concezione regala un ponte per chi non va a lezione il sabato: l’8 dicembre 2023 viene di venerdì. È bene ricordare che il 30 novembre, quando si celebra la Festa della Toscana, non è prevista la sospensione della didattica, quindi si va a scuola regolarmente.

Passando al 2024 (che tra le altre cose è bisestile, quindi si andrà a scuola anche il 29 febbraio), la prima festa extra-vacanze sarà giovedì 25 aprile, con la possibilità di un ponte per la festa della Liberazione, seguita a ruota da quella dei lavoratori, mercoledì 1° maggio. Giorno rosso nel bel mezzo della settimana. Quest’anno invece nessun ponte per il 2 giugno, quando si celebra la Repubblica italiana: perdiamo la festa perché coincide con la domenica. A questa lista dei giorni festivi, previsti dal calendario scolastico 2023/2024, va poi aggiunto il Santo patrono, a seconda della città toscana in cui si trova l’istituto.

- Pubblicità -

Quando finisce la scuola in Toscana nel 2024

Non siamo ancora arrivati all’inizio, è troppo presto quindi per controllare quando finisce la scuola in Toscana? Niente affatto, diranno molti studenti. Anche per quanto riguarda il termine delle lezioni non ci sono stravolgimenti di programma: la fine della scuola in Toscana è fissata per lunedì 10 giugno 2024 (salvo adattamenti del calendario da parta dei singoli istituti in virtù dell’autonomia scolastica), mentre la materna resterà aperta fino a sabato 29 giugno.

Il calendario scolastico 2023/24 in sintesi: quando comincia, fine, vacanze e ponti in Toscana

Ecco le direttive della Regione Toscana:

Venerdì 15 settembre 2023 – giorno di inizio della scuola in Toscana

– giorno di inizio della scuola in Toscana Mercoledì 1° novembre 2023 – Festa di Ognissanti

– Festa di Ognissanti Venerdì 8 dicembre 2023 – Immacolata Concezione (possibile ponte)

– Immacolata Concezione (possibile ponte) Da domenica 24 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 – vacanze di Natale

– vacanze di Natale Da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 – vacanze di Pasqua

– vacanze di Pasqua Giovedì 25 aprile 2024 – Festa della Liberazione (possibile ponte)

– Festa della Liberazione (possibile ponte) Mercoledì 1 maggio 2024 – Festa dei lavoratori

– Festa dei lavoratori Domenica 2 giugno 2024 – Festa della Repubblica

– Festa della Repubblica Giorno del Santo Patrono