Il candidato sindaco a Firenze del Movimento 5 Stelle

Niente accordo con il Pd, dopo un tira e molla durato settimane sfuma l’ipotesi del campo largo. Per le prossime elezioni comunali, a Firenze il Movimento 5 Stelle ha deciso di correre da solo con un proprio candidato sindaco: il nome più probabile, salvo sorprese dell’ultimo momento, è quello di Lorenzo Masi. Da tempo, anche nei palazzi romani, si parlava dell’eventualità di un accordo tra il Partito Democratico e i pentastellati, con quest’ultimi che avrebbero dovuto sostenere il nome indicato dal centro sinistra, Sara Funaro. Alla fine l’intesa non c’è stata, anche se qualche spiraglio per il secondo turno resta.

Chi è Lorenzo Masi, probabile candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Firenze

Lorenzo Masi, classe 1982, nato a Fiesole, avvocato di professione è un consigliere comunale uscente del Movimento 5 Stelle ed è stato uno dei nomi locali che più ha lavorato per l’accordo con il Pd e contro l’asse con Tomaso Montanari, sponsorizzato invece dal collega Roberto De Blasi.

Non è l’unico ad aver studiato legge tra le personalità in corsa per la fascia tricolore di primo cittadino: anche Stefania Saccardi (Italia Viva) e Cecilia Del Re (Firenze Democratica) sono avvocate. Masi è impegnato pure nello sport, rivestendo varie cariche all’interno del comitato fiorentino dell’Aics e anche dell’Associazione Italiana Calcio Avvocati. La conferma ufficiale della sua candidatura è attesa nelle prossime ore. Salgono così a 10 i candidati sindaco a Firenze, uno in più rispetto alle scorse elezioni comunali.

Un arrivederci dei pentastellati al secondo turno?

Nonostante il Movimento 5 Stelle abbia deciso di correre con un proprio candidato sindaco a Firenze, secondo gli osservatori politici il nome di Lorenzo Masi suona più come un “arrivederci” ai dem. Non essendo una personalità avversa al Pd, potrebbe spianare la strada a un’eventuale apparentamento al ballottaggio, dato per probabile in città, visto il frazionamento delle formazioni in 10 diverse candidature, tra partiti, movimenti e liste civiche.