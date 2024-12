A Firenze carenza di diesel: a rischio i bus a gasolio

Al deposito di Peretola le scorte si esauriranno in un giorno. Molti autobus rischiano di restare fermi: non possono rifornirsi alle normali pompe di benzina

Lo sciopero nella raffineria di Livorno e lo stop alla distribuzione di diesel nel deposito Eni di Calenzano, a seguito della tragedia che è costata la vita a 5 persone, rischiano di lasciare a secco i bus di Firenze alimentati a gasolio, per la carenza di carburante. L’allarme arriva da Autolinee Toscane, il gestore unico del trasporto pubblico su gomma in Toscana.

“Stiamo cercando soluzioni alternative”

La società fa sapere di aver già avvisato le autorità competenti della situazione. “Autolinee Toscane – si legge in una nota – sta cercando di trovare soluzioni alternative, consapevole che (solo a titolo di esempio) le centinaia di bus dell’area fiorentina non possono fare rifornimento alle normali pompe di benzina”. A seguito dell’esplosione nello stabilimento di Calenzano avvenuta il 9 dicembre, oggi è stato proclamato uno sciopero di due ore di astensione dal lavoro, assemblea e presidio davanti alla raffineria Eni di Livorno, che ha coinvolto almeno 500 operatori. La protesta è stata proclamata da Fim Fiom Uilm di Livorno e dal Coordinamento Rsu delle ditte dell’indotto Eni, per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro.

Carenza di carburante per gli autobus diesel di Firenze

Il mancato rifornimento presso i depositi degli autobus diesel rischia di essere particolarmente impattante a Firenze, spiega Autolinee Toscane: la situazione peggiore si registra negli impianti di Peretola dove, secondo le stime dell’azienda, le riserve di gasolio presenti si esauriranno nell’arco di un giorno. “Questo potrebbe provocare sensibili disagi per l’utenza – dice il gestore del tpl – poiché i bus rimasti senza carburante non potranno entrare a fare il servizio di trasporto pubblico locale”.