Il Carrefour di Calenzano chiude il 20 settembre: sconti sulla merce

Il supermercato Carrefour di Calenzano, alle porte di Firenze, chiude il prossimo 20 settembre e scatta l’assalto dei clienti per gli sconti annunciati dal punto vendita. “Da venerdì 6 settembre operazione svuota tutto: reparto alimentare 30%, non food 50%“, recita un cartello all’ingresso del negozio che dalla mattinata di oggi ha visto un’altissima affluenza di persone. La notizia dei ribassi è infatti rimbalzata in poco tempo sui social.

Il Carrefour di Calenzano chiude, ma al suo posto arriverà un altro gruppo

L’ipermercato Carrefour di Calenzano chiude dopo quasi 21 anni, ma nel centro commerciale Il Parco arriverà un altro gruppo della grande distribuzione. “La direzione del centro ci ha assicurato che ci sarà prossimamente un passaggio di proprietà del punto vendita, che non avrà ripercussioni sul numero di dipendenti“, ha affermato il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani. “Questa è la nostra priorità – ha aggiunto il primo cittadino – auspichiamo che, come annunciato, ci sia non solo una conferma della realtà esistente, ma anche una riqualificazione e un possibile ulteriore sviluppo in termini di addetti impiegati”.

Secondo le prime indiscrezioni a subentrare nella grande struttura commerciale di via di Prato sarà una realtà del Nord Italia, il gruppo Végé che gestisce già oltre 3mila punti vendita in tutto lo Stivale sotto diverse insegne tra cui, in Toscana, Metro, Dimeglio e Idea Bellezza.

Assalto di clienti per gli sconti

L’imminente chiusura del Carrefuor di Calenzano e i conseguenti sconti hano richiamato moltissimi clienti. C’è addirittura chi si è messo in fila di buon mattino, prima che si spalancassero le porte del supermercato, per la corsa all’occasione, mentre in alcuni momenti della giornata di venerdì è stato necessario introdurre l’entrata a scaglioni. Il centro commerciale Il Parco, che si trova a circa 20 chilometri da Firenze e a 6 di Prato, fu inaugurato ufficialmente l’8 novembre 2003, con una galleria di 30 negozi e un ipermercato a insegna Carrefour, fin dall’inizio caratterizzato dai lunghi orari di apertura, sette giorni su sette anche durante i festivi. Una decina di anni fa, ad esempio, fece discutere l’apertura 24 ore su 24 decisa dalla catena francese in via sperimentale.