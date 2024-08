Supermercati aperti per Ferragosto a Firenze: gli orari

Non tutti i supermarket vanno in "ferie" il 15 agosto: tra il centro e la periferia vari punti vendita tireranno su il bandone, nonostante la giornata festiva. Anche alcuni centri commerciali non si fermeranno. I sindacati proclamano lo sciopero

I supermercati aperti per Ferragosto 2024 a Firenze non sono pochi: Esselunga tiene attivi per mezza giornata 5 dei suoi punti vendita in città, saracinesca su il 15 agosto anche per tutti i negozi Lidl e per la stragrande maggioranza di quelli con insegna Conad, Pam, Penny e Carrefour. La zona più servita, per un filone di pane last minute o un litro di latte, è il centro storico con numerosi minimercati che restano in servizio da mattina a sera. Neppure lo shopping va in vacanza: alcuni centri commerciali nei dintorni di Firenze sono aperti a Ferragosto. Queste aperture festive hanno provocato le proteste dei sindacati del commercio Filcams Cgil e UilTucs Toscana, che hanno proclamato uno sciopero proprio per il 15 agosto, quindi potrebbero verificarsi disservizi.

Coop: no all’apertura dei supermercati a Ferragosto

Come già successo negli anni passati, tutti i supermercati di Unicoop Firenze (Coop.fi) non sono aperti per il Ferragosto 2024. La cooperativa di consumo da tempo ha deciso da tempo di tenere chiusi i suoi punti vendita in occasione delle festività nazionali principali, per consentire anche ai dipendenti di prendersi un momento di pausa: stop al carrello, oltre che il 15 agosto, anche per Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, Natale e 26 dicembre.

5 supermercati Esselunga aperti a Firenze nel giorno di Ferragosto

Di tutt’altro segno la scelta di Esselunga che ha deciso di tenere aperti, nella mattinata di Ferragosto, i principali supermercati a Firenze e dintorni. Così il 15 agosto 2024 è possibile fare la spesa dalle ore 8.00 alle 14.00 in via Masaccio, in via Canova (Isolotto), al Gignoro e al Galluzzo. I punti vendita di via Pisana, via Milanesi, viale de Amicis, via Galliano sono invece chiusi. Nei dintorni restano attivi i supermarket della grande esse a Campi Bisenzio e Prato (via Fiorentina), sempre dalle 8 alle 14. Tutti i dettagli sul sito ufficiale.

Conad

Anche i principali supermercati Conad di Firenze resteranno aperti a Ferragosto, alcuni solo la mattina, altri per l’intera giornata. Il punto vendita più grande, quello di via Pistoiese, garantisce il servizio dalle 8 alle 20. Nei dintorni la Conad di Scandicci è aperta dalle 8 alle 14. Per tutti gli altri supermarket si consiglia di contattare direttamente il negozio per controllare l’orario di apertura: sul sito di Conad la lista completa.

Pam, in centro e in periferia

È possibile fare la spesa nel giorno di Ferragosto anche nei punti vendita Pam: a Legnaia (Via Andrea da Pontedera) per mezza giornata dalle 8.30 alle 13.30, in via Francavilla con orario continuato dalle 8.00 alle 20.30. Aperti i punti vendita più piccoli (Pam Local) in viale dei Mille, via Ottaviani, via Cavour, viale Mazzini, da mattina a sera (9-21).

I supermercati Lidl aperti a Firenze per Ferragosto

Lidl prevede l’apertura straordinaria il 15 agosto dei suoi supermercati a Firenze, alcuni con orario continuato altri con attività ridotta. Il punto vendita dell’insegna tedesca in via Cortona (zona Isolotto) apre le porte per mezza giornata, dalle 8.30 alle 13.30. Quelli di via Baracca, via Benedetto Dei (zona Firenze Nova), via D’Annunzio, via Reginaldo Giuliani e via Pietro Toselli sono aperti dalle 8.00 alle 20.30 . La Lidl di Campi Bisenzio a Ferragosto rispetta l’orario 8.00-20.30 e quella di Calenzano è attiva dalle 8.30 alle 13.30.

Penny market a Ferragosto

Tra i discount aperti in città nel giorno di Ferragosto figurano anche tre supermercati a insegna Penny Market: via Erbosa a Firenze sud (dalle 8.30 alle 13.30), via Luigi Lanzi a Rifredi (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30) e via dell’Argingrosso all’Isolotto (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30). Chiusi invece i Penny di via Palazzo dei Diavoli all’Isolotto, di via Burchiello e di via Calò angolo via Balducci.

Carrefour: a Firenze supermercati aperti per Ferragosto

Non fanno festa i piccoli punti vendita Carrefour Express, presenti tra il centro e la periferia di Firenze: tutti sono aperti a Ferragosto da mattina a sera (per l’orario preciso si consiglia di telefonare direttamente in negozio, qui i numeri). Aperto pure il centro commerciale Carrefour di Calenzano, dalle 9 alle 20.

Per quanto riguarda le altre catene, il supermercato Dpiù di via Baccio da Montelupo il giorno di Ferragosto sarà aperto solo al mattino, fino alle 13.30,

Centri commerciali vicino Firenze: chiusi i Gigli, aperti i negozi dell’Outlet di Barberino e l’Ikea

Non solo supermercati, anche alcuni centri commerciali nei dintorni di Firenze restano aperti perfino a Ferragosto: è il caso dell’Outlet di Barberino di Mugello, attivo il 15 agosto 2024 con il consueto orario dalle 10 alle 20, e di The Mall sempre dalle 10 alle 20, che dalle 17 in poi propone inoltre eventi musicali. Chiusi invece i negozi dei Gigli di Campi Bisenzio. Alle porte di Firenze, l’Ikea di Sesto Fiorentino a Ferragosto è aperta con orario ridotto dalle 11 alle 19. Chiusi invece i Gigli di Campi Bisenzio.

Negozi aperti a Ferragosto: lo sciopero

L’apertura dei supermercati e dei negozi nel giorno di Ferragosto è stata bollata come una scelta “irrispettosa verso lavoratori e lavoratrici” da Filcams Cgil e Uiltucs Toscana che hanno proclamato uno sciopero del commercio per l’intera giornata del 15 agosto 2024. “Tutta Italia è chiusa per ferie, ma per qualcuno sarà un giorno di lavoro – si legge in una nota – Filcams Cgil e Uiltucs Uil della Toscana sono da sempre contrarie alle aperture dei negozi per le festività civili e religiose e per le domeniche”. “I sindacati poi ricordano “quanto molte sentenze hanno sancito: il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo. Il lavoratore non può essere comandato al lavoro senza il proprio consenso”.