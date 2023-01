Ponte alla Vittoria: il Comune di Firenze conferma la chiusura

- Pubblicità -

Chiusura, in orario notturno, per Ponte alla Vittoria a Firenze: a comunicarlo è il Comune per il piano di controlli che sta interessando i ponti della città. Durante la notte tra lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023 Avr, società a cui è affidato il global service sulle strade fiorentine, effettuerà le prove di carico, grazie ad alcuni mezzi pesanti che saranno parcheggiati sul ponte in diverse configurazioni. Il ponte alla Vittoria ha più di 70 anni (qui la storia).

L’orario della chiusura di Ponte alla Vittoria a Firenze e i cambiamenti alla viabilità

Ponte alla Vittoria sarà chiuso alla circolazione dalla mezzanotte alle 5 di martedì 31 gennaio 2023, “in modo da ridurre l’impatto sulla circolazione”, spiega il Comune di Firenze. Previsti inoltre divieti di sosta e transito anche in piazza Vittorio Veneto (lato Cascine). Gli unici veicoli che potranno passare sul ponte saranno i mezzi di soccorso in situazioni di emergenza. Stop al traffico anche nelle strade vicine: sulla direttrice di piazza di porta a Parto-viale Fratelli Rosselli in direzione del ponte e su quella tra piazza Vittorio Veneto, lungarno Vespucci e via Magenta.

- Pubblicità -

I mezzi che arriveranno da via Gabbuggiani dovranno svoltare obbligatoriamente verso la Fortezza. Quelli in arrivo da viale Belfiore dovranno prendere via delle Porte Nuove o rientrare verso la Fortezza. Infine da via del Ponte alle Mosse si dovrà continuare verso viale Strozzi, come i mezzi in uscita da Corso Italia che potranno rientrare anche in via Il Prato. Lungarno del Pignone sarà accessibile esclusivamente da via del Pignone, itinerario piazza Gaddi-via Baccio Bandinelli.

Gli itinerari in ingresso città

Con la chiusura di ponte alla Vittoria, dalle ore 24 alle 5 del 31 gennaio, ci sono diversi itinerari alternativi. I mezzi pesanti superiori ai 35 quintali provenienti dall’Isolotto e diretti verso la città dovranno utilizzare il Viadotto dell’Indiano, mentre gli altri veicoli, inferiori ai 35 quintali, potranno usare Ponte Vespucci. Ecco invece i percorsi alternativi per chi arriva da Porta a Prato: i veicoli superiori ai 35 quintali provenienti lato Porta a Prato e diretti in uscita città possono passare da via delle Porte Nuove-via Toselli-via Boccherini-piazza Puccini-via Baracca-via Pistoiese-Viadotto dell’Indiano-via Canova-viale Talenti-via del Sansovino-via del Pignoncino-via Bronzino-piazza Gaddi; quelli inferiori a 35 quintali da via Jacopo Da Diacceto-via Alamanni-via Santa Caterina da Siena-via della Scala-via Rucellai-Il Prato-via Curtatone-lungarno Vespucci-Ponte Vespucci-lungarno Soderini-lungarno Santa Rosa-via della Fonderia.

- Pubblicità -

Per quanto riguarda i veicoli diretti in Corso Italia questi gli itinerari in seguito alla chiusura di ponte alla Vittoria. I mezzi provenienti da via della Scala dovranno circolare in via Rucellai-via Palestro-via Montebello-via Garibaldi-via Solferino-via Magenta. I mezzi provenienti dall’Oltrarno passeranno da Ponte Vespucci-lungarno Vespucci-via Curtatone-via Montebello-via Garibaldi-via Solferino-via Magenta-Corso Italia. Informazioni sul sito del Comune di Firenze.